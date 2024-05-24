Ünlü astrolog Beşiktaş'ın kupayı alacağını da bildi. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası da tutacak mı?

Ünlü astrolog Meral Güven, son 3 sezonun lig şampiyonunu önceden doğru tahmin etmişti.

Güven, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olacağını da bildi. Güven, Beşiktaş'ın kupayı alacağını söylemişti.

Bunun ardından gözler Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaya çevrildi.

Güven "Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak" dedi.

Pazar günü oynanacak olan ligin son haftasında Galatasaray Konya'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'la mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u yenmesi, Galatasaray'ın da Konya'da mağlup olması gerekiyor.

