Ünlü astrolog bunu da bilmiş. Galatasaray taraftarı korku içinde bu videoyu izliyor

Son dönemde tahminlerinin doğruluğuyla ünlenen tanınmış astrolog Meral Güven, birkaç ay önce, bu sezonun spor dünyasında beklenmedik gelişmeler getireceğini öngörmüştü.

Dokuz ay önce yaptığı yorumlarda, 2023-2024 futbol sezonunu değerlendiren Güven, dün akşamki Türkiye Kupası finalinin galibini doğru tahmin etmişti.

Bu başarılı tahminin ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişmeli şampiyonluk yarışı hakkında yapacağı yorumlar da büyük bir merak konusu oldu.

12 Ağustos 2023'te Meral Güven'in kehanetinin gerçekleşmesi, Galatasaraylı futbolseverlerin "Acaba şampiyonu da doğru mu tahmin etti" sorusunu sormasına neden oldu.

Güven, "Fal kartlarımı dikkatle inceledim ve bu konuda defalarca meditasyon yaptım. Vizyonlarım hiç değişmedi" diyerek, Fenerbahçe'nin üst üste iki yıl şampiyon olacağını öne sürmüştü.

Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin kazanacağını da öngören Güven'in yeni bir videosu Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi.

ALİ KOÇ'U BİLMİŞ

Isararla "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen ünlü astroloğun geçen yıl Ali Koç'un sağlık sorunu yaşayacağını da bildiği ortaya çıktı.

Güven 4 Kasım 2022'de Ali Koç'un bir sağlık sorunu yaşayacağını söylemişti.

Programdan 2 gün sonra Ali Koç, 6 Kasım’da maç yaparken talihsiz bir kaza yaşamış ve ayak parmağını kırmıştı.

Ali Koç’un daha sonra ayağına atel takılmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle Galatasaray taraftarları ortaya çıkan bu video sonrası Meral Güven'in "Fenerbahçe şampiyon olacak" tahminini endişeyle gündeme taşıdı.