Ünlü Astrolog Nuray Sayarı evleniyor! Kına gecesi sosyal medyayı kasıp kavurdu: Hamilelik iddialarına jet yanıt

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci evliliğine hazırlanıyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi, dün akşam Beykoz’da kına gecesi yaptı.

Sayarı’yı yakınları yalnız bırakmadı; geceden kareler takipçileriyle buluştu. Almanya’da yaşaşan iş insanı nişanlısı Ahmet Bey ile evlilik hazırlığında olan Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kıyafet giydi.

Dekor ve gösterileriyle dikkat çeken kına gecesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Nuray Sayarı, gecenin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

“HAMİLE DEĞİLİM”

Ünlü astrolog, nikâhın 15 Ağustos’ta konsoloslukta olacağını belirtti ve hamilelik iddialarına, “Hamile değilim, keşke olsam. Bu benim nazarım. Kilo verdim, sadece küçük bir göbeğim kaldı.” dedi.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Nuray Sayarı, 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk astrolog, yazar ve televizyon programcısıdır. Dört çocuklu bir ailenin en büyük kızı olan Sayarı, Kahireli bir anne ve İstanbullu bir babanın çocuğudur.

Çocukluğu zorlu ve maddi sıkıntılar içinde geçmiş, 40 günlükken zatürre ve havale geçirerek ölümden dönmüştür. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Astrolojiye ilgisi, anneannesinin de astrolog olmasıyla küçük yaşlarda başlamıştır.

Kahire ve Hindistan’da astroloji, tarot ve kişisel gelişim üzerine eğitim almış, 1991’den itibaren profesyonel olarak bu alanda çalışmaktadır.

Sayarı, televizyon programlarında günlük ve aylık burç yorumlarıyla tanınıyor. Astrolojiyi, bireylerin kendilerini ve hayatlarını anlamaları için psikolojik bir araç olarak kullanmayı savunuyor. Pozitif düşünce gücüne inanıyor ve bu konuda seminerler veriyor.

“Rastlantı Yoktur Neden Vardır,” “Astroloji ve Burçlar” serisi gibi kitapları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinir; 2015’te Manisa Soma’da 16 derslikli bir ilkokul yaptırmıştı.

1989’da iş insanı Aşkın Sayarı ile evlenmiş, bu evlilikten Doğuş (1988) ve Ogan (2006) adında iki oğlu olmuştur. Bu evlilik 31 yıl sürmüş, ancak boşanmayla sonuçlanmıştı.

2025’te Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet ile ikinci evliliğine hazırlanmaktadır. 9 Ağustos 2025’te Beykoz’daki kına gecesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nikâhın 15 Ağustos 2025’te konsoloslukta gerçekleşeceği belirtildi.