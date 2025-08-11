Ünlü Astrolog Nuray Sayarı evleniyor! Kına gecesi sosyal medyayı kasıp kavurdu: Hamilelik iddialarına jet yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evlilik yolunda. Evinin bahçesinde yakınlarıyla kına gecesi düzenledi. Gecenin görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci evliliğine hazırlanıyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi, dün akşam Beykoz’da kına gecesi yaptı.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-3.jpg

Sayarı’yı yakınları yalnız bırakmadı; geceden kareler takipçileriyle buluştu. Almanya’da yaşaşan iş insanı nişanlısı Ahmet Bey ile evlilik hazırlığında olan Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kıyafet giydi.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-5.jpg

Dekor ve gösterileriyle dikkat çeken kına gecesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Nuray Sayarı, gecenin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-6.jpg

“HAMİLE DEĞİLİM”

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-7.jpg

Ünlü astrolog, nikâhın 15 Ağustos’ta konsoloslukta olacağını belirtti ve hamilelik iddialarına, “Hamile değilim, keşke olsam. Bu benim nazarım. Kilo verdim, sadece küçük bir göbeğim kaldı.” dedi.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı "kaderiniz değişecek" dedi' Tarih ve saat vererek 5 burcu uyardıÜnlü astrolog Nuray Sayarı "kaderiniz değişecek" dedi' Tarih ve saat vererek 5 burcu uyardı

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-8.jpg

NURAY SAYARI KİMDİR?

Nuray Sayarı, 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk astrolog, yazar ve televizyon programcısıdır. Dört çocuklu bir ailenin en büyük kızı olan Sayarı, Kahireli bir anne ve İstanbullu bir babanın çocuğudur.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-4.jpg

Çocukluğu zorlu ve maddi sıkıntılar içinde geçmiş, 40 günlükken zatürre ve havale geçirerek ölümden dönmüştür. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Astrolojiye ilgisi, anneannesinin de astrolog olmasıyla küçük yaşlarda başlamıştır.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-10.jpg

Kahire ve Hindistan’da astroloji, tarot ve kişisel gelişim üzerine eğitim almış, 1991’den itibaren profesyonel olarak bu alanda çalışmaktadır.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-9.jpg

Sayarı, televizyon programlarında günlük ve aylık burç yorumlarıyla tanınıyor. Astrolojiyi, bireylerin kendilerini ve hayatlarını anlamaları için psikolojik bir araç olarak kullanmayı savunuyor. Pozitif düşünce gücüne inanıyor ve bu konuda seminerler veriyor.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-11.jpg

“Rastlantı Yoktur Neden Vardır,” “Astroloji ve Burçlar” serisi gibi kitapları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinir; 2015’te Manisa Soma’da 16 derslikli bir ilkokul yaptırmıştı.

İstanbul'u Murat Kurum kazanacak diyen astrolog Nuray Sayarı: Doğum saati bana yanlış verildiİstanbul'u Murat Kurum kazanacak diyen astrolog Nuray Sayarı: Doğum saati bana yanlış verildi

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-13.jpg

1989’da iş insanı Aşkın Sayarı ile evlenmiş, bu evlilikten Doğuş (1988) ve Ogan (2006) adında iki oğlu olmuştur. Bu evlilik 31 yıl sürmüş, ancak boşanmayla sonuçlanmıştı.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-14.jpg

2025’te Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet ile ikinci evliliğine hazırlanmaktadır. 9 Ağustos 2025’te Beykoz’daki kına gecesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-16.jpg

Nikâhın 15 Ağustos 2025’te konsoloslukta gerçekleşeceği belirtildi.

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-17.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-18.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-19.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-20.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-21.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-22.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-23.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-24.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-25.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-26.jpg

nlu-astrolog-evleniyor-kina-gecesi-sosyal-medyayi-kasip-kavurdu-yenicag-27.jpg

Son Haberler
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
İnegöl'de narkotik operasyonu
İnegöl'de narkotik operasyonu
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'