Ünlü astrolog Nuray Sayarı "kaderiniz değişecek" dedi' Tarih ve saat vererek 5 burcu uyardı

Beyaz TV’nin Hayatta Her Şey Var’a özel açıklamalarda bulunan Sayarı, 2 Ekim Türkiye saati ile 21.49'da gerçekleşecek tutulma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SÜRPİZ EVLİLİKLER OLACAK

Bu tutulmadan sonra sürpriz evlilikler olacak. Özellikle terazi, kova, yengeç, boğa ve yay burçları için geçerli olacak. Hiç evlilik beklemediğiniz kişilerin paldır küldür evlendiğini duyabilirsiniz.

PARA KAPINIZI ÇALACAK

Bu tutulma birçok burç şans katacak. Oğlak, Kova, Terazi, İkizler, Koç burçları tam anlamıyla hayatlarında maddi manevi her şey değişecek.

BEREKET RİTÜELİ NASIL YAPILIR

Evinizde hangi renkte olursa olsun fark etmiyor bir kumaş parçası alın. İçerisine bir tutam bolluğa berekete niyet ediyorum diye pirinç koyacaksınız. Bir tutam yeşil mercimek koyacaksınız hayatımda her şey daim olsun diye. Bir tutam tarçın koyacaksınız. Bir tane defne yaprağı koyacaksınız. O defne yaprağının üstüne frekansı en yüksek olan kalem kurşun kalem ile dileklerinizi yazacaksınız. 3 tane 7 7 7 yazacaksınız. Bir de içine bir mıknatıs atacaksınız ve bağlayacaksınız. Son olarak da dileklerinizi dileyeceksiniz en başta Allah'a dua edeceksiniz sonra ritüelinizi yapacaksınız.