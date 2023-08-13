Ünlü astrolog Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’in son üç şampiyonunu bilen astrolog Meral Güven 2024’te kupayı kaldıracak olacak takımı söyledi.

Ünlü astrolog Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı

Astrolog Meral Güven, katıldığı bir YouTube programında bu sezon hangi takımın şampiyon olacağına dair tahminde bulundu.
Ünlü astrolog, “Hangi takım 2023/2024 sezonunda şampiyon olur?” sorusuna “Fenerbahçe” yanıtı verdi.
Güven daha önce yaptığı öngörüyü de hatırlattı.
Ünlü astrolog, “Daha önce de Fenerbahçe iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra küçük bir ara verecek ardından 7 yıl üst üste şampiyon olacak demiştim” ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'I BİLMİŞTİ
Son 3 yılın şampiyonunu bilen astrolog Meral Güven, 2022-2023 Süper Lig sezonuyla ilgili, “Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes ‘Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak’ diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak” yorumunda bulunmuştu.

"TÜRKİYE KUPASI'NI BEŞİKTAŞ KAZANACAK"

Astrolog Meral Güven "Türkiye Kupası'nı kim kazanır sorusuna ise, "Bu sene Türkiye Kupası'nı Beşiktaş alacak" yanıtını verdi.

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