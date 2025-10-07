Ünlü astrolog tarih vererek uyardı: Sismik aktivite artabilir!

Astrolog Öner Döşer, Ay-Uranüs hizalanmasının etkili olacağı 10–11 Ekim tarihlerine dikkat çekerek, Türkiye üzerinden geçen dolunay hattının sismik açıdan risk taşıyabileceğini söyledi. Özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Döşer, bu dönemde yer bilimcilerin uyarılarının da göz önünde bulundurulmasını tavsiye etti.

Döşer ayrıca, jeomanyetik fırtınaların deprem riskiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti. Filipinler’deki bir depremin hemen öncesinde yaşanan G3 seviyesindeki jeomanyetik fırtınayı örnek göstererek, Güneş aktivitelerinin yer hareketleri üzerindeki etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Astrolog Öner Döşer şöyle konuştu:

Sismik aktivitenin arttığı zamanlardan geçiyoruz. Özellikle Ay-Uranüs hizalanması yine mesela 10-11 Ekim özellikle bu tarihlere dikkat çekiyor. Bu sıralar bana biraz sismik aktiviteyi fazla konuşuyor olacağız gibi geliyor. Yani dolunayın hattını gördük. Türkiye üzerinden geçiyor. Orta Anadolu bölgesinden geçiyor. İşte Karadeniz'den başlıyor. Orada bazı yerleri gösterdik zaten. Dolayısıyla biraz burada illa hiç Anadolu olması gerekmiyor ama o hat böyle biraz daha fazla dikkat çekiyor. Yani ne yapabiliriz? Tabii ki her zamanki gibi kendimizce tedbirlerimizi alabiliriz. O kadar. Yani burada gidip de hani herkesi endişelendirecek bir şey de söylemek istemem. Kesin de bilemeyiz zaten astrolojik açısından. Ama eğer o günlerde yer bilimcilerin de bazı uyarıları varsa ki bu konuda çok isabetli öngörüleri olan yer bilimcilerimiz var. Onların da öngörüleri biraz bugünlerde dikkat edelim yönündeyse benim de tavsiyem özellikle bu dolunay civarındaki günlerde bahsettiğimiz bölgelerle ilgili biraz daha dikkatli olmak yönünde.

JEOMANYETİK FIRTINA

Bir de jeomanyetik fırtına mesela Filipinlilerdeki depremin öncesinde G3 büyüklüğünde, şiddetinde bir jeomanyetik fıtına vardı. Bu fırtınalar 5 seviyede 5 fazla şiddetli demek oluyor. Çok dikkat ediyorum. Filipinler’deki deprem hemen onun akabinde oldu. Yani yoğun güneş aktivitesiyle de her zaman değil yani her güneş aktivitesi eşittir deprem değil ama çok bağlantılı olduğunu görüyorum. Yani artık çok belirginleşmeye başladı. Bu konuda ne yapabiliriz? İsteyen "spaceweather" web sitesinde jeomanyetik fırtınaları takip edebilir.