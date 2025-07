Ünlü atçıların isim savaşı! Nimet Arif Kurtel ‘Markam çalındı’ dedi soluğu mahkemede aldı

'Magic Selectra'nın sahibi yarış atı sahibi ve yetiştiricisi Nimet Arif Kurtel mahkemelik oldu. Kurtel, at yetiştiriciliği, yarışçılık gibi hizmetler verdiği, patent hakkını elinde bulundurduğu 'Kurtel Harası' isminin, 'Kurtel Ekürisi' adıyla atçı Ömer Akgül adına tescil edilmesi üzerine dava açtı.

Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Nimet Arif Kurtel, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, yarış atı ve geliştiriciliği konusunda en tanınmış kişi olduğunu, 126 atı bulunduğunu, ABD'de ödül kazandığını söyledi.

Davalı Ömer Akgül'ün, patent hakkı kendisinde bulunan 'Kurtel Harası' markasının 'Kurtel Ekürisi' şeklinde tescil etmesi üzerine fahiş telif hakkı teklifinde bulunduğu, kötü niyetli kullanım sonrası kendisine dava açmak için yasal hakkın doğduğunu ifade etti.

Maddi ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia eden Kurtel, ihtiyati tedbir talebinde bulunarak markasının kendi adına tescil edilmesini talep etti.

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

NİMET ARİF KURTEL KİMDİR?

Nimet Arif Kurtel, Türkiye’nin önde gelen at yetiştiricilerinden ve yarış atı sahiplerinden biridir. Geniş bütçesi ve kaliteli safkan atlara yatırımlarıyla tanınan Kurtel, Türk atçılığında önemli bir isimdir. Atçılık yolculuğuna, merhum İlyas Çokay’ın atlarını ve kısraklarını alarak başlamış, kısa sürede sektörde fark yaratmıştır.

İzmir Urla’da bin dönümlük arazide kurulu Kurtel Harası, Kurtel’in atçılık faaliyetlerinin merkezidir. Türkiye’de İzmit, Bandırma, Bursa ve Balıkesir’deki çiftliklerde de yetiştiricilik yapar, Amerika’daki çiftliklerinde uluslararası başarılar elde etmiştir.

Kurtel ailesi, 93. Gazi Koşusu’nda The Last Romance ve 94. Gazi Koşusu’nda Call To Victory ile iki şampiyonluk kazanmıştır.

Kurtel’in Magic Selectra adlı atı, 70. Erkek Tay Deneme Koşusu’nda dikkat çekmiş, Blue Sunset ise 98. Gazi Koşusu’nda favoriler arasında yer almıştır.

ABD’de ödüller kazanan Kurtel, yurt dışından kaliteli kısraklar ve aygırlar getirerek Türk atçılığına katkıda bulunur. Aygırları arasında Invincible Son, Super Saver ve Daredevil gibi isimler vardır.

Kurtel Ekürisi’ne bağlı 1300’den fazla safkan at bulunur ve her yıl 200-300 at satışa sunulur.