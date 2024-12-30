Ünlü AVM apar topar boşaltılıyor! Depreme dayanıksız çıktı

Türkiye’de 90’lı yılların sonunda hız kazanan AVM kültürü, özellikle İstanbul ve çevre şehirlerde dev alışveriş merkezlerinin yükselmesine neden oldu. Bu süreçte Bursa da payını aldı ve 2001 yılında açılışı yapılan CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi, yıllar içinde şehrin simge mekanlarından biri haline geldi. Ancak 23 yılın ardından, bu ikonik yapı yeni yılla birlikte tarihe karışacak.

DEPREME DAYANIKSIZ RAPORU YIKIMI GETİRDİ

Bursa’da Bugün’ün haberine göre, mülk değeri 250 milyon dolar olan Carrefour Bursa AVM, Temmuz ayında Atış Yapı tarafından satın alındı. Satış işleminin ardından bina üzerinde yapılan incelemelerde yapının depreme karşı dayanıksız olduğu belirlendi. Bu durum, AVM’nin yıkılması kararını beraberinde getirdi.

MAĞAZALAR KAPANIYOR

Yıkım kararının resmileşmesiyle birlikte AVM’deki mağazalara, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi. Bu durum, hem işletme sahiplerini hem de yıllardır burayı ziyaret eden vatandaşları duygulandırdı. AVM’nin son günlerini görmek isteyenlerden biri olan Rahime Aytekin, “Carrefour AVM’nin kapanmasına çok üzülüyorum. Torunumu burada büyüttüm. Her hafta sonu birlikte gelip yemek yer, eğlenirdik. Şimdi bu anılarımız yok olacak,” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJE REZİDANS OLABİLİR

Atış Yapı, AVM arazisi için yeni bir projeye dair henüz açıklama yapmadı. Ancak son yıllarda Türkiye genelinde yıkılan AVM arazilerinin yerini büyük rezidans projelerine bırakması, bu alanın da dev bir konut projesine dönüşeceği beklentisini güçlendirdi.