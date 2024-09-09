Ünlü AVM’nin kapısına kilit vuruldu. AKP’li eski vekil 100 milyon dolara Halkbank’a satıp 48 milyon dolara geri almıştı

2011 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana İstanbul’un dikkat çeken binalarından birisi olan Sapphire artık AVM değil... Ünlü AVM’nin kapısına kilit vuruldu. AKP’li eski vekil Vahit Kiler 100 milyon dolara Halkbank’a satıp 48 milyon dolara geri almıştı. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, alışveriş merkezinin ofis alanına dönüştürülme sürecinin tamamlandığını ve bir ay içinde ofis kiralamalarına başlanacağını duyurdu.

AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri alan AKP'li vekile ihale akmış

“KİRALAMALAR 1 AY İÇİNDE BAŞLIYOR”

Sapphire’in bulunduğu Le­vent bölgesinde AVM yoğunlu­ğu olduğunu dile getiren Ümit Kiler, bu nedenle AVM’yi ofi­se dönüştürme kararı aldıkla­rını söyledi. Kiler, “Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayı­sı önemli oranda düş­müştü. Daha verimli hale getirme noktasın­da ofis fikri ön plana çıktı. Kiracılarımız ile tek tek görüşerek an­laşmalı bir şekilde yol­larımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de ça­lışmalara başladık” dedi.

3-4 ay­dır süren çalışmalarda son aşa­maya geldiklerini aktaran Kiler, “Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak” ifadelerini kullandı.