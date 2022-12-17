İmamoğlu'na siyasi yasağı seçimden önce onanma hazırlığı mı yapılıyor? Ünlü avukat gözden kaçan detayı yakaladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı ilan edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu.



MART SONU İMAMOĞLU’NUN İŞİNİ BİTİREBİLİRLER

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’a konuşan avukat Ruşen Gültekin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İmamoğlu’nun siyasi yasaklı haline getirilebileceği iddia etti.



Normal şartlarda istinaf mahkemesi ve Yargıtay sürecinin iki yılda tamamlandığını belirten Gültekin, “Ancak siyasi içerikli bir durum olduğunda yargının süreci 35-40 gün içerisinde de talimatla sonuçlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir öngörüde bulunamıyoruz. Çünkü hukukun değil siyasetin egemen olduğu bir alanda konuşuyoruz. Seçimden önce İmamoğlu’nu siyasi yasaklı ilan edebilirler. Mart sonu bu işi bitirebilirler.” dedi.



İLGİLİ HABERLER