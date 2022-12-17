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İmamoğlu'na siyasi yasağı seçimden önce onanma hazırlığı mı yapılıyor? Ünlü avukat gözden kaçan detayı yakaladı

İmamoğlu’nun siyasi yasaklı ilan edilip edilemeyeceği tartışma konusu olurken hukukçu Ruşen Gültekin, mart sonu İmamoğlu'nun siyasi yasaklı haline getirilebileceğini iddia etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:09
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Ünlü avukat gözden kaçan detayı yakaladı: İmamoğlu'na siyasi yasağı seçimden önce onanma hazırlığı mı yapılıyor?

İmamoğlu'na siyasi yasağı seçimden önce onanma hazırlığı mı yapılıyor? Ünlü avukat gözden kaçan detayı yakaladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı ilan edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu.

MART SONU İMAMOĞLU’NUN İŞİNİ BİTİREBİLİRLER
Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’a konuşan avukat Ruşen Gültekin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İmamoğlu’nun siyasi yasaklı haline getirilebileceği iddia etti.

Normal şartlarda istinaf mahkemesi ve Yargıtay sürecinin iki yılda tamamlandığını belirten Gültekin, “Ancak siyasi içerikli bir durum olduğunda yargının süreci 35-40 gün içerisinde de talimatla sonuçlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir öngörüde bulunamıyoruz. Çünkü hukukun değil siyasetin egemen olduğu bir alanda konuşuyoruz. Seçimden önce İmamoğlu’nu siyasi yasaklı ilan edebilirler. Mart sonu bu işi bitirebilirler.” dedi.
 

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Gökhan
17.12.2022 11:06
Demirtaş hapiste ne kadar mağdursa ekrem bey de o kadar mağdur ve kahraman. Hapse Girdikten sonra başka suçlar da bulurlar.  
 
En çok İstanbul seçmeninin desteği gerekli.
17.12.2022 11:00
Yasakla Ekrem bey devre dışı bırakıldı-adaylığı artık risktir-Millet ittifakı çok yüksek farkla seçimi kazanmalı hem meclis hem CB lığını-yoksa 2024 belediye seçimlerine bile İmamoğlu katılamaz-en çok  
 
Trenci
17.12.2022 10:28
Bașınızda patlıyacak bu karar.!!!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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