Ünlü avukat 'ölürüm de konuşmam! dediği Dilan Polat'la neden buluştu

Fenomen Dilan Polat ve benzeri sosyal medya fenomenlerine yönelik sert eleştirileriyle uzun süre gündemde kalan Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ile bir araya geldiği anlara ait fotoğrafla yeniden sosyal medyada konuşuldu.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftine dair ağır eleştirilerde bulunan Altun, söz konusu buluşmanın ardından sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

Polat’ın Instagram hesabından paylaştığı ve “Konuşacak çok şey var, Allah’ım çok” notuyla yayımlanan samimi fotoğraf, tartışma yarattı.

Altun, Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin planlı bir buluşma olmadığını vurgulayan Altun, “İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar ama işin çok ciddi bir boyutu var” dedi.

Feyza Altun, son dönemde adını kullanarak fenomenlerden yüklü miktarda para talep edildiğine dair iddiaları da gündeme getirdi. “Bu insanlar buna gerçekten inanıyormuş. Çok ciddi suç örgütlerinin adı geçiyor. Bugün bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine dair geri adım atmadığını belirten Altun, “Televizyonlarda söylediğim, sosyal medyada yazdığım hiçbir fikrimden vazgeçmedim” dedi. Samimi pozla ilgili olarak ise, “O fotoğrafta Dilan çok duygusal bir an yaşadı ve bana sarıldı. Kim çekti ve yaydı bu fotoğrafı, ben de bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında sert eleştirilerde bulunan Feyza Altun, Dilan Polat'la asla konuşmayacağını ve ölse de bir araya gelmeyeceğini söylemişti.