Ünlü bakan tebdili kıyafetle Yunanistan'ı adım adım dolaştı! 2. Mahmud gibi davrandı... Yandaş kalem o anlara tanıklık etti...

Yandaş kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile 7 saatlik yat gezisi kaleme aldı. Hakan, Ersoy’un korumasız ve herhangi bir protokol veyahut Yunan makamlarına haber vermediği söyledi. Ersoy’un bu hamlesi Osmanlı döneminde İkinci Mahmud’un bazı Ramazan akşamları tebdili kıyafet ile halkın arasında karışmasını hatırlattı.

ERSOY'UN KORUMASIZ DOLAŞTIĞINI YAZDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yandaş kalem Ahmet Hakan ile teknesinde bir araya geldi. İki isim Pire Limanı’na demirleyen teknede konuşma gerçekleştirdi. Hakan ise o anlarda Ersoy’un durumunu, “Gerçekten de koruma yoktu, protokol yoktu, Yunan makamlarına bile haber vermemişti” yorumlaması dikkat çekti.

2. MAHMUT'U AKILLARA GETİRDİ

Ersoy’un korumasız ve habersiz şekilde Yunan makamlarına haber vermeden yapması Osmanlı döneminde İkinci Mahmud’u hatırlattı. İkinci Mahmud'da bazı Ramazan akşamları tebdili kıyafet Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılırdı. İstanbul tarafına geçerek çarşıda Kalpakçılarbaşı'ndaki bir tuhafiyeci dükkânında veya Beyazid'da Mürekkebciler Kapısı'ndaki tütüncü dükkanında oturup gizlice halk ile sohbet ederdi.