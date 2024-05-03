Ünlü banka doların yıl sonu ne kadar olacağını açıkladı

Kaynak: KARAR
Ünlü banka doların yıl sonu ne kadar olacağını açıkladı
Fransa'nın önde gelen finans bankalarından biri olan BNP Paribas, Türkiye'nin iki yıl vadeli devlet tahvillerini cazip bulduğunu ifade etti ve yıl sonu için dolar/TL kur tahminini 36 lira olarak duyurdu.

Global finans kuruluşu BNP Paribas, bugün duyurulan enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminleriyle uyduğunu ve Türkiye'nin enflasyon eğiliminde iyileşme olduğunu belirtti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40

BNP Paribas, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 40 olduğunu ve TCMB'den ekstra bir artış beklemediklerini söyledi.

BNP Paribas’ın yaptığı analizlere göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı mevsimsel etkilerle mayıs ayında iyileşme gösterdi. Öte yandan ticaret dengesi verileri, dış hesapların yeniden dengelenme işaretlerini de gösteriyor. Bu olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha stabil bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor.

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BANKANIN TAHMİNİNE GÖRE DOLAR YIL SONUNDA DOLAR 36 LİRA OLACAK

Öte yandan kurum, Türk lirasının dolar karşısında yıl sonu için 36 lira seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu tahmin, TL'nin önümüzdeki zamanlarda dolar karşısında daha iyi bir performans sergileyeceği beklentisini gösteriyor.

Özellikle yatırım fırsatları hakkında açıklama yapan BNP Paribas, 2 yıl vadeli Türk devlet tahvillerinin cazip seviyelerde olduğunu ve bu tahvillerin, enflasyon beklentilerine karşın yüksek reel oranlar sunduğunu ifade etti.

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