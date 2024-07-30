Ünlü bankanın satışına BDDK onay vermedi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) satışa engel olurken bu kararda Rusya'dan çekilen ancak ödenmeyen bir kredinin neden olduğu ileri sürüldü.

Zeren Holding'in Lübnan ve Ürdünlülerin ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-BANK) satın alma girişimi yarım kaldı. Sebebi ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan onay çıkmaması. Son bilgilere göre bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad sözleşmeyi feshetmek için Türkiye’ye geldi.

Michel Accad’in BDDK’dan randevu aldığı belirtildi. Banka yönetiminin satıştan vazgeçtiğini BDDK’ya bildireceği öğrenildi.

RUSYA'DAN ÇEKİLEN KREDİNİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI

Satış devrinin onaylanmamasındaki nedenin ise Zeren Holding hakkındaki Rusya’dan çekilen krediyi ödememesi ve sonrasında başlatılan soruşturma olduğu iddia edildi. Zeren Holding 13 Kasım 2023 yılında BDDK’ya gönderdiği T-Bank’ı devralma dilekçesinde satın alma işleminin onayını istemişti.

Türkiye Petrollerini alan Zeren Holding sahibi Mustafa Yiğit Zeren’in Moskova Merkez Bankası'ndan aldığı krediyle ilgili soruşturması gündeme gelmişti.

Odatv’de yer alan haberde Zeren Holding'in Moskova Merkez Bankası'ndan çektiği 20 milyar TL’yi ödemediği iddia edilmişti. Rusya, holding yönetimini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmişti. Zeren Holding de yaptığı açıklamada haklarında bir soruşturma olmadığını ileri sürmüştü.