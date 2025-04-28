Ünlü boksör taburcu oldu

İngiliz boksör Chris Eubank Jr, Conor Benn'e karşı kazandığı maçın ardından götürüldüğü hastaneden taburcu edildi. Eubank, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda gerçekleşen ve 12 raund süren heyecan dolu orta sıklet mücadelesinde Benn’i oybirliğiyle mağlup etti. Tüm jüri üyeleri karşılaşmayı 116-112 olarak Eubank lehine puanladı.

Promotör Ben Shalom, Eubank'ın yalnızca önlem amaçlı hastaneye götürüldüğünü ve rutin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. 35 yaşındaki boksör, pazartesi günü hastaneden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Neredeyse üç yıl sürdü ama sonunda işi bitirdik. Cumartesi günü bizi destekleyen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada her iki sporcu da zaman zaman sert ataklarla dikkat çekti ancak etkili bir darbe indirilemedi. Ayrıca, yıllardır görüşmediği bilinen Chris Eubank Sr, sürpriz bir şekilde oğlunun yanında maça geldi. Eubank Sr daha önce bu eşleşmeyi eleştirmişti. Hatırlanacağı üzere, Eubank Sr, 1990 yılında Conor Benn'in babası Nigel Benn’i mağlup etmiş, 1993'te ise rövanş maçı berabere bitmişti.