Ünlü börekçinin bir şubesinin daha sakatat kullandığı tespit edildi. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, eylül ayından itibaren yayımladığı taklit ve tağşiş listesini duyurmaya devam ediyor. Son yayımlanan lisetede ise bir Sarıyer Börekçisi'nde daha sakatat tespit edildi.

Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayımlanan ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde listelenen bugünkü duyuruda, Türkiye'nin bir çok yerinde şubesi bulunan Sarıyer Börekçisi isimli firmanın Kağıthane’deki şubesinde satılan kıymalı börekte, "tek tırnaklı eti" ve "sakatat (taşlık)" tespit edildiği belirtildi.

SARIYER BÖREKÇİSİ'NİN ASIL SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede 7 Kasım'da yer alan bir başka bildirime ilişkin ise 129 yıllık Sarıyer Börekçisi'nden yapılan açıklamada, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. 1895’ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir” ifadelerine yer verilmişti.