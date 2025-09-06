Ünlü CEO’ya avukattan şantaj! 2.6 milyon euro istedi

Uluslararası teknoloji ve beyaz eşya devi Siemens’in Türkiye CEO’su Hüseyin Geliş, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında çarpıcı bir suç duyurusunda bulundu. İddialara göre Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla Geliş’in avukatına başvurarak, vakıf yönetimiyle birlikte usulsüz işlemler yaptığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve bir taşınmazın satışını yaparak haksız menfaat temin ettiği iddiasıyla 2.6 milyon euro (yaklaşık 125 milyon TL) talep etti. Paranın ödenmemesi hâlinde şirket ve CEO aleyhine haberler yaptırma tehdidinde bulunduğu öne sürülen avukat hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı; Ertek 4 yıl 8 ay hapis cezası ile yargılanacak.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Siemens CEO’su Hüseyin Geliş’in şikayetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında “şantaj” suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde “son soruşturmanın açılmasına” karar verdi. Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024’te yapılan görüşmede Ertek, vakıf üyelerinin haberi olmadan 2 milyon 653 bin euro talep etti ve ödeme yapılması halinde gizlilik sözleşmesi imzalanmasını istedi.

'HABER YAPTIRMA TEHDİDİ' İDDİASI

Müşteki taraf, paranın ödenmemesi halinde şirketin ve yöneticilerin itibarının zedeleneceği ve sosyal medyada aleyhte haberler çıkacağı yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı. Şikayet dilekçesinde, talep edilen paranın Siemens’in vakıf için ayrılmış 32 milyon euroluk bütçesinden karşılanabileceği iddia edildi.

16 Nisan 2024’te gönderilen noter ihtarnamesinde belirtilen miktarın ödenmemesi durumunda şirketin “sorumluluktan kurtulamayacağı” uyarısına yer verildi. Savcılık, bu adımın avukatın baskıyı artırmak için attığı bir girişim olduğunu ve şantaj suçunu kuvvetlendirdiğini öne sürdü.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Avukatın mesleki statüsü nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığı izni gerekti. 25 Nisan 2025’te Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kortun Ertek hakkında soruşturma izni verdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2025’te hazırladığı iddianamede avukatın Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca yargılanmasını talep etti.

Kortun Ertek ise 26 Şubat 2025 tarihinde verdiği ifadede, vakıftaki 6 üyenin alacak taleplerini ilettiğini ve hiç kimseye haber tehdidinde bulunmadığını belirtti. Ertek, “Müvekkillerimin haklarını almak için dava açtım, ihtarnameler de bu hukuki sürecin parçasıdır” diyerek suçlamaları reddetti.