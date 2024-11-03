Ünlü çift 13 yıllık evliliğini sonlandırıyor

Teddi Mellencamp, 13 yıllık evliliğini sonlandırmak için adım attığını duyurdu. Instagram'da 2 Kasım’da yaptığı paylaşımda, çocuklarının bu süreçteki en büyük önceliği olduğunu vurgulayan televizyon yıldızı, “Uzun düşünme sürecinin ardından boşanma kararı aldım. Çocuklarımın mahremiyeti ve huzuru için her türlü önlemi almak benim için çok önemli,” dedi.

Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı

The Real Housewives of Beverly Hills'in eski yıldızı Teddi Mellencamp, kamusal bir açıklama yapmayı tercih etmediğini ancak dedikoduların önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını belirtti. “Açık, dürüst ve kırılgan olmak en iyi yol,” diyen Mellencamp, kararının ardında ailesini koruma isteğinin olduğunu ifade etti. Yaklaşık 24 saat önce bir podcast çekiminde yer alırken bu özel konuya dair hiçbir şey paylaşmamış olan Mellencamp, hayatındaki değişimle yüzleşmek için güçlü bir duruş sergiliyor.

İlk Tanışmalarından Bu Yana Değişen İnançlar

2011 yılında evlenen çiftin ilişkisi, ilk tanıştıklarında Edwin Arroyave'nin evliliğe karşı olan inancını değiştirmesiyle farklı bir boyut kazanmıştı. 2019 yılında Yahoo Lifestyle'a verdiği bir röportajda Mellencamp, Arroyave'nin evliliğe olan inançsızlığını anlatmıştı. “Evliliğe inanmadığını ve beni üzmek istemediğini söylemişti,” diye hatırlayan Mellencamp, bu konuşmanın ardından evlilik teklifinin hemen ertesi gün Noel arifesinde geldiğini aktardı. Arroyave ise aynı röportajda, “Hayatımı onunla geçirmek istediğimi biliyordum,” diyerek kararlılığını vurgulamıştı.

Çocuklarına Odaklanacaklar

Mellencamp ve Arroyave’nin boşanma kararı, çocuklarıyla olan ilişkilerine özen göstererek bir geçiş dönemi yaratmayı amaçlıyor. Çiftin Slate (12), Cruz (10) ve Dove (4) adında üç çocukları var ve Mellencamp, Arroyave’nin önceki ilişkiden olan 15 yaşındaki kızı Isabella'ya da üvey annelik yapıyor. Bu zorlu süreçte çocuklarının mahremiyetine özen göstereceğini belirten Mellencamp, hayatının yeni dönemine adım atarken onlara odaklanacağını belirtti.