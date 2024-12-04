Ünlü çift 20 yıllık evliliklerini sonlandırdı

Ünlü reggaeton sanatçısı Daddy Yankee, 20 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Mireddys González ile olan evliliğini sonlandırdığını duyurdu. Sanatçı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir evliliklerini kurtarmak için çaba harcadıklarını ancak nihayetinde eşinin boşanma talebini kabul ettiğini söyledi.

Daddy Yankee, açıklamasında "İki dekadayı aşkın süren evliliğimizin ardından, uzun süredir evliliğimi kurtarmaya çalıştıktan sonra, eşi Mireddys'in boşanma talebine avukatlarım cevap verdi" şeklinde ifadelerde bulundu.

Sanatçı, inancını vurgulayarak, "İnancım her zaman bana rehberlik etti ve zorluklar karşısında sığındığım bir liman oldu. Evliliğimizi kurtarmaya çalışırken, her zaman değerler ve sevgiyle dolu bir hayat yaşadık" dedi. Evliliği boyunca birçok değerli anı biriktirdiklerini belirten Daddy Yankee, "Mireddys’in kararına saygı duyuyor ve geçen zaman için minnettarım" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki sanatçı, bu süreçte yalnızca ailesinin değil, aynı zamanda hayranlarının da desteğini hissettiğini söyledi. Ailesi için en doğru kararı alacağını belirten Daddy Yankee, "Bu dönem zor bir süreç olsa da, hayatımda yeni bir sayfa açma zamanı geldi" dedi.

Daddy Yankee ve Mireddys, 17 yaşında evlenmiş ve birlikte iki çocuk sahibi olmuştu. Jeremy ve Jesaaelys adlı çocuklar, çiftin evliliği boyunca birlikte büyüdü. Ancak evliliklerinde zaman zaman sorunlar yaşandığı biliniyordu. Sanatçı, bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağını belirterek, bu sürecin aile hayatını korumaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Ayrılık süreciyle ilgili daha fazla açıklama yapmayacağını belirten Daddy Yankee, hayranlarından ve kamuoyundan bu dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.