Ünlü çift Bodrum’u yaktı geçti. Kenan Doğulu ve Beren Saat denize çivileme atladılar

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Ünlü çift, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Öğlen saatlerinde dinlenen ikili, akşamüstü plajda eğlendi ve iskeleden el ele çivileme tarzında denize atladı.

Çevredekiler bu atlayışı "Aşk atlayışı" olarak yorumladı.

Çift, denizde uzun süre kaldıktan sonra otellerine kahkaha atarak döndü.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Doğulu, ilk albümünü 1993 yılında çıkarmıştı.

Yurdaer Doğulu'nun oğlu olan Kenan Doğulu, bugüne kadar on dört stüdyo albümü ve beş single çalışması yayımlamıştı. 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek dördüncü olmuştu.

Kenan Doğulu, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almakta.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesi olan sanatçı, aynı zamanda gitar, piyano, flüt ve saksafon gibi çeşitli enstrümanları çalmakta.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Başkent Üniversitesi'nde işletme eğitimi alırken katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk başrolünü Aşka Sürgün dizisinde oynayan Saat, daha sonra Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi popüler dizilerde başrol oynamıştı.

Beren Saat, sinema kariyerinde de başarılı performanslar sergilemiş ve birçok ödül kazanmıştı.

2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenen Saat, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de tanınmakta.