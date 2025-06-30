Ünlü çift fahiş fiyat kurbanı oldu! Bir kebap, iki lahmacun ve iki ayran için istenen hesap dudak uçuklattı...

Bodrum, fiyatlarıyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor...

Son olarak şarkıcı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk tatil beldesinde büyük şaşkınlık yaşadı.

18 BİN LİRALIK HESAP

Misafir olarak gittikleri bir mekanda iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirten Öztürk, bu menünün tam 18 bin TL tuttuğunu dile getirdi.

"YEDİKLERİMİZİ ÇIKARMAK İSTEDİM"

Safiye Soyman "Biz misafir olarak gittik, ama fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık" derken Faik Öztürk ise "Çok pahalıydı yediklerimizi çıkarken çıkarmak istedim" dedi.