Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı

Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce şarkıcının Paris'teki konserinin ardından İtalya'nın Como Gölü'nde romantik bir kaçamak yaptı.
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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 1

Ünlü çift, Grand Hotel Tremezzo'nun muhteşem sahil arazisinde yer alan Villa Sola Cabiati'de kaldı.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 2

Altı ayrı süiti olan ve 12 kişiye kadar kapasiteli olan muhteşem villa, üç gecelik konaklamaları boyunca çifte gecelik yaklaşık 21.000 dolar yani 678 bin TL’ye mâl oldu.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 3

Otelde, çiftin kaldıkları süre boyunca faydalandığı görünen mum ışığında akşam yemekleri ve sabah yürüyüşleri için ideal olan tertemiz bakımlı bahçeler bulunuyor.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 4

Çift, bu hafta başında villada romantik bir yemeğin tadını çıkarırken, göl manzarası eşliğinde şarap yudumlarken fotoğraflandı.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 5

Her ikisi de 34 yaşında olan Swift ve Kelce, beyaz bir masa örtüsü ve birkaç gümüş heykelle süslenmiş masanın üzerinde el ele tutuştu.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 6

Yemeğin ardından ikili, kol kola girerek yürüyüşe çıktı.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 7

Otelin web sitesinde, tam hizmet veren villanın kökleri 16. yüzyıla kadar uzanan Neoklasik bir simge yapı olduğu belirtiliyor.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 8

Olanaklar arasında özel bir havuz, geniş bahçeler, bir uşak, temizlikçiler, oda hizmetçisi ve özel bir şef yer alıyor.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 9

Villada birkaç modern dokunuş bulunurken, konuklar evin devasa fuayesine adım attıklarında zamanda geriye yolculuk yapıyorlar.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 10

Tavanlar kusursuz bir şekilde korunmuş freskler ve el yapımı Murano avizeler ile süslenmiş, duvarlar ise müze kalitesinde tablolar ile kaplanmıştır.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 11

Hala orijinal, zarif mozaik zeminlere sahip olan ev, bir zamanlar Serbelloni Dükleri'ne aitti.

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Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı 12

Villa, Napolyon ve Joséphine Bonaparte'ın Palazzo Serbelloni'yi ziyaret ederken uyudukları yatak da dahil olmak üzere dönem yadigârları ve sanat eserleriyle dolu. Ayrıca çiftin kendilerine ait özel havuzu bulunmaktadır.

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