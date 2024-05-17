Ünlü çift geceliği 678 bin TL’lik otelde kaldı

Ünlü çift, Grand Hotel Tremezzo'nun muhteşem sahil arazisinde yer alan Villa Sola Cabiati'de kaldı.
Altı ayrı süiti olan ve 12 kişiye kadar kapasiteli olan muhteşem villa, üç gecelik konaklamaları boyunca çifte gecelik yaklaşık 21.000 dolar yani 678 bin TL’ye mâl oldu.
Otelde, çiftin kaldıkları süre boyunca faydalandığı görünen mum ışığında akşam yemekleri ve sabah yürüyüşleri için ideal olan tertemiz bakımlı bahçeler bulunuyor.
Çift, bu hafta başında villada romantik bir yemeğin tadını çıkarırken, göl manzarası eşliğinde şarap yudumlarken fotoğraflandı.
Her ikisi de 34 yaşında olan Swift ve Kelce, beyaz bir masa örtüsü ve birkaç gümüş heykelle süslenmiş masanın üzerinde el ele tutuştu.
Yemeğin ardından ikili, kol kola girerek yürüyüşe çıktı.
Otelin web sitesinde, tam hizmet veren villanın kökleri 16. yüzyıla kadar uzanan Neoklasik bir simge yapı olduğu belirtiliyor.
Olanaklar arasında özel bir havuz, geniş bahçeler, bir uşak, temizlikçiler, oda hizmetçisi ve özel bir şef yer alıyor.
Villada birkaç modern dokunuş bulunurken, konuklar evin devasa fuayesine adım attıklarında zamanda geriye yolculuk yapıyorlar.
Tavanlar kusursuz bir şekilde korunmuş freskler ve el yapımı Murano avizeler ile süslenmiş, duvarlar ise müze kalitesinde tablolar ile kaplanmıştır.
Hala orijinal, zarif mozaik zeminlere sahip olan ev, bir zamanlar Serbelloni Dükleri'ne aitti.
Villa, Napolyon ve Joséphine Bonaparte'ın Palazzo Serbelloni'yi ziyaret ederken uyudukları yatak da dahil olmak üzere dönem yadigârları ve sanat eserleriyle dolu. Ayrıca çiftin kendilerine ait özel havuzu bulunmaktadır.