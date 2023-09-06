Ünlü çift konserde böyle yakalandı. Aylardır sevgili oldukları iddia ediliyordu

25 yaşındaki televizyon yıldızı ve kozmetik şirketi patronu Kylie Jenner’la genç kuşağın en beğenilen Hollywood yıldızlarından 27 yaşındaki Timothee Chalamet’in yeni bir aşka yelken açtıkları iddia ediliyordu. Sevgililer ilk kez bir konserde görüntülendi.

Ünlü çift konserde böyle yakalandı. Aylardır sevgili oldukları iddia ediliyordu

TMZ'nin haberine göre Kylie ve Timothee nisan başından beri sessizce bir ilişki yaşıyorlar. Ünlü dedikodu sitesi DeuxMoi, ikilinin sevgili olduğu iddiasını ortaya atan ilk magazin sitesi olmuştu. Buna kanıt olarak da ocak ayında Paris Moda Haftası kapsamında Jean-Paul Gaultier defilesinde tanışıp sohbet ettikleri anların görüntüleri yayınlanmıştı.

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Birbirlerine tarz olarak pek de yakıştırılamayan çifti tanıştırıp bir araya getireninse Kylie Jenner’ın model ablası Kendall Jenner’dı söylenenlere göre. Kendall Jenner ve Timothee Chalamet’nin arkadaş olduğu biliniyor. Bu ilişki iddiası ortaya çıkar çıkmaz tüm paparazziler doğal olarak genç çiftin peşine düştü.

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Kylie ve Timothee nereye giderlerse gitsinler takip edildiler, peşlerine sürekli olarak fotoğrafçılar takıldı. Herkes bu taze aşıkların bir arada görüntüsünü almak için yarıştı ancak bunu bugüne kadar başaran olmadı. Büyük ipuçları veren birkaç fotoğraf dışında…

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Kylie Jenner sürekli olarak camları simsiyah lüks cipiyle Timothee Chalamet’nin Beverly Hills’deki evine girip çıkarken görüntülendi. Arabada değilse de evin civarında gezerken, alışveriş yaparken gazetecilere yakalanıp durdu. Gerek arabasıyla Timothee Chalamet’nin evinin garajına girip çıkarken gerekse bölgede gezerken etrafında hep onu takip eden korumaları olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Bir ara Timothee Chalamet’nin Kylie Jenner’ı terk ettiği ve bu aşkın kanıtlanamadan bittiği söylense de çiftin yakın çevresi basına hâlâ birlikte olduklarını fısıldayıp durmuştu. Birbirleriyle görüşmekten çok mutlu oldukları ve birlikte çok eğlendikleri söylenen Kylie ve Timothee işi çok ciddiye bindirmeden flört ediyorlardı anlatılanlara göre.

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Ve aylardır süren bu kaçma kovalamacanın ardından bu aşkın ilk fotoğrafı dün gece geldi! Daha doğrusu iki genç aşık Beyonce’nin Los Angeles’ta verdiği konsere gittiklerinde baş başa eğlenip sohbet ederken oradaki izleyicilerden birine yakalandı. Magazincilerin aylardır uğraştığı görüntüyü konsere gidenler yakalamış; Kylie ve Timothee konser sırasında deyim yerindeyse “cilveleşirken” videoya çekilmişlerdi.

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Çiftin videosu The Hollywood Reporter’ın deneyimli muhabiri Chris Gardner tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ve Kylie ve Timothee aşkının ilk kanıtı olarak sunuldu. Şimdiye kadar bu ilişkiyi saklamak için epey çaba gösteren ve konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan yıldız isimlerin son görüntülerden sonra söyleyecekleri de merak konusu oldu.

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