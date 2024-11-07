Ünlü çift şehri terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çift şehri terk etti

Sırbistan'ın en sevilen çiftlerinden Veljko ve Bogdana Ražnatović, şehir hayatından uzaklaşıp Titel’deki evlerinde yeni bir hayat kurdu. Sağlıklı yaşamı öncelik haline getiren çift, çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda yaşıyor.

Veljko ve Bogdana Ražnatović çifti, şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe bir hayat tercih etti. Veljko, boks kariyerini sürdürebilmek ve ailesiyle daha sağlıklı bir ortamda yaşamak için, ailesini doğup büyüdüğü yerden uzaklaştırarak Titel’e taşındı. Burada, Bogdana'nın ailesinin sahip olduğu geniş arazide büyük bir evde yaşamaya başlayan çift, çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor.

Veljko’nun boks antrenmanları için ihtiyaç duyduğu alan ve ekipmanlar evlerine entegre edilerek tamamen çiftin ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Özellikle Veljko'nun profesyonel spor kariyerine katkı sağlayacak olan açık hava teretmanı, modern spor aletleriyle donatıldı. Ayrıca Bogdana'nın da antrenmanlara katılması, bu sağlıklı yaşam planını destekliyor.

Evlerinin geniş bahçesinde yer alan havuz ve yazlık alan, çiftin çocuklarıyla keyifli zaman geçirmesi için ideal bir ortam sağlıyor. Veljko ve Bogdana Ražnatović çifti, kendileri ve çocukları için bu doğal ortamda tam anlamıyla bir huzur yuvası inşa etti.

veljko-bogdana-raznatovic-kuca-foto-instagram-veljkoraznatovic-725x483.jpg

Son Haberler
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı