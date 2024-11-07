Ünlü çift şehri terk etti

Veljko ve Bogdana Ražnatović çifti, şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe bir hayat tercih etti. Veljko, boks kariyerini sürdürebilmek ve ailesiyle daha sağlıklı bir ortamda yaşamak için, ailesini doğup büyüdüğü yerden uzaklaştırarak Titel’e taşındı. Burada, Bogdana'nın ailesinin sahip olduğu geniş arazide büyük bir evde yaşamaya başlayan çift, çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor.

Veljko’nun boks antrenmanları için ihtiyaç duyduğu alan ve ekipmanlar evlerine entegre edilerek tamamen çiftin ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Özellikle Veljko'nun profesyonel spor kariyerine katkı sağlayacak olan açık hava teretmanı, modern spor aletleriyle donatıldı. Ayrıca Bogdana'nın da antrenmanlara katılması, bu sağlıklı yaşam planını destekliyor.

Evlerinin geniş bahçesinde yer alan havuz ve yazlık alan, çiftin çocuklarıyla keyifli zaman geçirmesi için ideal bir ortam sağlıyor. Veljko ve Bogdana Ražnatović çifti, kendileri ve çocukları için bu doğal ortamda tam anlamıyla bir huzur yuvası inşa etti.