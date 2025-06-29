Ünlü çiftin yolları ayrıldı: Holly Valance ve Nick Candy boşanıyor

Avustralyalı şarkıcı Holly Valance ve İngiliz emlak devi Nick Candy, 13 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Reform UK partisinin önemli isimlerinden olan Candy ile Valance'ın ayrılığı, çiftin aile hayatı ve iş taahhütleri arasındaki zorlu denge döneminin ardından geldi. Çift, iki kızlarının ortak velayetine odaklanmaya devam ediyor.

Emlak kralı Nick Candy, 52, aynı zamanda Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisinin saymanı olarak biliniyor. Holly Valance, 42, ile 2009'da tanışan Candy, iki yıl sonra evlenme teklif etti. Çift, 2012'de Beverly Hills, Kaliforniya'da 6.3 milyon dolarlık görkemli bir törenle dünya evine girdi. Törene Simon Cowell dahil 300 davetli katıldı.

Holly Valance, "Neighbours" dizisindeki Felicity “Flick” Scully rolüyle ün kazanmış, ardından "Kiss Kiss" gibi hit şarkılarla pop müzik kariyerine başlamıştı. Nick Candy ise emlak işine 1990'ların başında kardeşi Christian ile girerek Londra'daki 2 milyar dolar değerindeki lüks One Hyde Park projesi de dahil olmak üzere geniş bir portföy oluşturdu.

Valance, geçen yıl Mart ayında GB News'e verdiği röportajda siyasi görüşleriyle gündem olmuştu. Greta Thunberg'in çevrecilik duruşunu eleştirerek, "Herkes solcu başlar, para kazandıktan, çalıştıktan, iş kurmaya çalıştıktan veya ev satın aldıktan sonra bir noktada uyanır ve tüm bu fikirlerin ne kadar saçma olduğunu fark eder" demişti. Ayrıca, Avustralya'yı "woke" kültürü nedeniyle eleştirmiş ve ülkenin COVID-19 kısıtlamaları yüzünden kız kardeşinin düğününe katılamadığını belirtmişti. Kendisini aşı karşıtı olarak tanımlayan Valance, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı "son derece sıcak ve beyefendi" olarak nitelendirmişti.

Hem Holly Valance hem de Nick Candy, İngiliz sağ siyasetinde etkili isimler arasında yer alıyor. Nick Candy, geçen yıl Muhafazakar Parti'den ayrılarak Reform UK'ye katılmış ve parti için milyonlarca dolar toplamayı taahhüt etmişti. Holly Valance ise Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki etkinlikleri ve Boris Johnson'ın düğünü gibi yüksek profilli etkinliklere katılarak muhafazakar çevrelerde dikkat çekmişti.