Ünlü çiftten romantik paylaşım

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. “Aşkım Aşkım” notunu düştüğü kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin samimi halleri, magazin gündeminde de geniş yer buldu.

İKİ YILI DEVİRDİLER

Alişan ile Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu olan işletmeci Oğulcan Engin’in birlikteliği iki yılı geride bıraktı. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, sık sık tatillerinden ve günlük hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

OYUNCULUĞA KISA BİR MOLA

Son dönemde özel hayatıyla da gündemde olan İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda gazetecilere yaptığı açıklamada iş temposuna kısa bir ara verdiğini belirtmişti. “Uzun dediğime bakmayın, dört ay oldu. Dinleniyorum, spor yapıyorum ve senaryo okuyorum. Yavaş yavaş döneceğim” sözleriyle hayranlarına mesaj göndermişti.

MAGAZİN DÜNYASININ İLGİ ODAĞI

Romantik paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift, hayranları tarafından “uyumlu çift” yorumlarıyla anılıyor. İlayda Alişan’ın paylaşımları, hem takipçileri hem de magazin basını tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.