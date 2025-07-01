Ünlü çikolata markası iflasın eşiğinde! Süreç başladı...

Türkiye’nin köklü çikolata markalarından biri olan Modern Çikolata, artan mali baskılar ve finansal sıkışıklık nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Şirketin başvurusu Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilirken, mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Ayrıca şirketin mali durumunu denetlemek ve süreci yönetmek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti atandı. Modern Çikolata'nın geleceğini belirleyecek kritik duruşma, 26 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI ÖDENEMEDİ...

Şirketin yaşadığı mali sıkıntılar uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Mart 2025’te yapılan açıklamada, ekonomik koşullardaki bozulmanın şirketi olumsuz etkilediği ifade edilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti: “Zorlu finansman koşulları şirketimize de olumsuz yansımıştır. Finansal sürdürülebilirlik için yapılandırma sürecini tamamlamak üzereyiz.”

Ancak bu süreç sonuçlanmadan önce, işçilerin maaşlarının ödenemediği ve alacaklıların iflas talebinde bulunduğu öğrenildi. Özellikle Mayıs 2025 itibarıyla alacaklıların mahkemeye yaptığı başvurular süreci hızlandırdı.

BİR ZAMANLAR ÜLKER'LE ORTAKTI...

Modern Çikolata, 1999–2014 yılları arasında Ülker ile ortak projeler yürüten Tayyar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ortaklığın sona ermesinin ardından kendi markasıyla yola devam eden şirket, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretim yapıyor. Bir dönem yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan 'Modern Çikolata', bisküvi, kek, kraker, gofret, çikolata bar ve kremalı çikolata gibi 7 ana kategoride 300’ün üzerinde ürün üretiyordu.