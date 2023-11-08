Ünlü çocuk yıldız 35 yaşında hayatını kaybetti. Bağımlılıkla mücadele ediyordu

Bir süredir bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinin yatak odasında ölü bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Ünlü çocuk yıldız 35 yaşında hayatını kaybetti. Bağımlılıkla mücadele ediyordu

CSI: Miami', '24' ve 'My Sister's Keeper' yapımlarındaki rolüyle tanınan oyuncu Evan Ellingson, 35 yaşında hayatını kaybetti. Ellingson'ın babası, oyuncunun bağımlılıkla mücadele ettiğini ancak son yıllarda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

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People'ın aktardığı habere göre, San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı'nın adli tıp bölümü, Ellingson'ın 5 Kasım Pazar günü saat 11:31'de Kaliforniya'nın Fontana kentindeki rehabilitasyon merkezinin yatak odasında ölü bulunduğunu aktardı. Oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Evan Ellingson'ın ilk profesyonel rolü, 12 yaşındayken "Living in Fear" adlı TV filmiyle geldi. Ellingson, 'CSI: Miami'de David Caruso'nun Teğmen Horatio Caine'in oğlu Kyle Harmon rolünde üç yıl boyunca 18 bölümde yer aldı. Oyuncu ayrıca '24'te baş karakter Jack Bauer'in (Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı) yeğeni Josh rolünü canlandırdı.

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