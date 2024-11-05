Ünlü dağcıdan kahreden haber geldi

34 yaşındaki Huserka, zorlu Alp, Patagonya ve Pamir Dağları'nda daha önce başarılı tırmanışlar gerçekleştirmiş, Slovakya’nın önde gelen dağcıları arasında yer almıştı. Langtang Lirung Dağı’na doğu yüzünden tırmanan ilk iki dağcı olarak tarihe geçen Huserka ve Holecek, zirve dönüşünde beklenmedik bu kazayla sarsıldı. Holecek, Facebook'taki duygusal paylaşımında, partnerinin yaralandığı anlarda dört saat boyunca yanında kaldığını, onun ışığının yavaşça sönüşünü izlediğini anlattı. Bu acı deneyim hakkında Holecek, “Yıldızı yavaşça söndü, kollarımda yatıyordu” sözleriyle Huserka’nın kaybını dile getirdi.

Acil müdahale engellendi

Slovak Dağcılık Derneği SHS James, Nepal’deki kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma operasyonunun yapılamadığını duyurdu. Sosyal medya açıklamalarında, Holecek ile yapılan telefon görüşmeleri sonucunda, zorlayıcı hava koşulları altında kurtarma ekiplerinin müdahalede bulunamadığı bildirildi. Huserka’nın ailesi ve arkadaşları bu trajik kaybı kabullenmek zorunda kaldı.

Dünyaca tanınan bir dağcıydı

Huserka, 2011 yılında Slovak ulusal dağcılık takımına katılarak, SHS James tarafından “yılın en iyi tırmanışı” ödülünü altı kez kazandı. Uzun yıllara yayılan dağcılık kariyerinde dünyaca ünlü zirvelere tırmanan Huserka, Güney Amerika’daki Cerro Torre’nin güneydoğu sırtında “efsanevi bir rota”yı tamamlamış ve Kırgızistan’daki Alexander Block Peak’de “Yaz Buketi” adlı rotanın ilk çıkışını gerçekleştirmişti. SHS James, Huserka’yı “dünya çapında bir dağcı” olarak nitelendirerek onu saygıyla anarken, Slovak Spectator gazetesine göre kendisi “Slovakya'nın en iyi dağcıları arasında” yer alıyordu.