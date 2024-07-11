Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti

Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan acı haber geldi. Kalafat, hayatını kaybetti.

1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaparken, daha sonra Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü oldu.

2015'e kadar bu görevini devam ettiren Doç. Dr. Kalafat, 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevini Haziran 2024'e kadar sürdürdü.

Doç. Dr. Doğan Kalafat, bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulundu. Kalafat, Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti.

Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.

KALAFAT'IN CENAZESİ YARIN

Kalafat için yarın (12 Temmuz) saat 10:30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda tören düzenlenecek.

Tören sonrası Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.