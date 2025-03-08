Ünlü diyetisyen Dilara Koçak'ın villasına polisler gönderildi: Çıkmamak için direniyor...

Günaydın’dan Ömer Karahan’ın haberine göre, ev sahibi ile ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak arasında gerilimler arttı. Mal sahibi, Koçak'a sayısız dava açtı. Ayrıca evi başkalarına satmak için gösterme girişimlerinde bulunuyordu.

Fakat Koçak buna direndi. Bunun üzerine eve polis eşliğinde gidilmeye başlandı.

İddialara göre, Dilara Koçak ve eşi Baha Aslanoba, gelen alıcılara evi kötüleyerek satışı engellemeye çalıştılar.

Ev sahibinin, icra kanalıyla ve polis gözetiminde evi gezdirmesi, Koçak ile ev sahibi arasında geri dönülmez bir hal aldı.

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Ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermemekte kararlı.

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Koçak, 3 dönümlük arazideki lüks villasında 40 bin liraya oturuyor.