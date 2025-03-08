Ünlü diyetisyen Dilara Koçak'ın villasına polisler gönderildi: Çıkmamak için direniyor...

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü diyetisyen Dilara Koçak'ın villasına polisler gönderildi: Çıkmamak için direniyor...

Ünlü Diyetisyen Dilara Koçak, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ev sahibiyle tartışması nedeniyle mahkemelik oldu, evine polisler ile gidiliyor. Koçak, Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan lüks kütük evde 40 bin lira kira ödüyor. Ev sahibi, evi satmak isteyince olay çıktı.

Günaydın’dan Ömer Karahan’ın haberine göre, ev sahibi ile ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak arasında gerilimler arttı. Mal sahibi, Koçak'a sayısız dava açtı. Ayrıca evi başkalarına satmak için gösterme girişimlerinde bulunuyordu.

1-001.jpg

Fakat Koçak buna direndi. Bunun üzerine eve polis eşliğinde gidilmeye başlandı.

İddialara göre, Dilara Koçak ve eşi Baha Aslanoba, gelen alıcılara evi kötüleyerek satışı engellemeye çalıştılar.

d2-001.jpg

Ev sahibinin, icra kanalıyla ve polis gözetiminde evi gezdirmesi, Koçak ile ev sahibi arasında geri dönülmez bir hal aldı.

d3-001.jpg​​​​​​​

Ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermemekte kararlı.

d5.jpg​​​​​​​

Koçak, 3 dönümlük arazideki lüks villasında 40 bin liraya oturuyor.

d6.jpg

Son Haberler
Azılı katil 41 yıl sonra yakalandı
Azılı katil 41 yıl sonra yakalandı
Buzda heyecanı perçinleyen kurallar! Hokeyin gözden kaçan derinliği
Buzda heyecanı perçinleyen kurallar! Hokeyin gözden kaçan derinliği
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
“Mourinho “Henüz hiçbir şey bitmedi” demişti: Rövanş maçında flaş değişiklikler var
“Mourinho “Henüz hiçbir şey bitmedi” demişti: Rövanş maçında flaş değişiklikler var
İsrail ateşkesi dinlemiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail ateşkesi dinlemiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi