Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı

Netflix'e göre dönem dizisi Bridgerton, İngiltere ekonomisine son beş yılda 275 milyon £ yani 11.408.364.000 Türk Lirası tutarında katkı sağladı.
Netflix, muhteşem kostümleri ve tarihi aşka yumuşak yaklaşımıyla bilinen Bridgerton’ın son beş yılda neredeyse 5.000 yerel işletmeyi desteklediğini söylüyor.
Netflix tarafından şirket içinde hesaplanan rakamın, şu anda üçüncü sezonunun ikinci yarısına giren dizinin yapımına yönelik hem doğrudan hem de dolaylı harcamalardan oluştuğu anlaşılıyor.
Dizi Londra'nın Mayfair kentinde geçmesine rağmen Bath, Londra ve Surrey gibi yerlerde çekiliyor.
Bridgerton yapım şirketi Shondaland'ın kurucusu olan yönetici yapımcı Shonda Rhimes, dizinin başarısının onuruna Cuma günü Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.
54 yaşındaki yapımcı, “Gösterilerin Birleşik Krallık ekonomisi üzerinde de sarsıcı bir etkisi oldu; ekonomiyi son beş yılda çeyrek milyar pound artırdı ve binlerce iş ve işletmeyi destekledi.” dedi.
İlk gösterimi 2020'de yapılan dizi, Amerikalı yazar Julia Quinn'in yazdığı sekiz kitaplık seriden uyarlanıyor.
Dizinin son olarak 3. sezonu yayınlandı.