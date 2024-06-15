Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı

Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı
Kaynak: Haber Merkezi

Netflix’in İngiliz yapımı dünyaca ünlü dizisi Bridgerton İngiltere ekonomisine 11 milyar TL’yi aşkın katkı sağladı.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 1

Netflix'e göre dönem dizisi Bridgerton, İngiltere ekonomisine son beş yılda 275 milyon £ yani 11.408.364.000 Türk Lirası tutarında katkı sağladı.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 2

Netflix, muhteşem kostümleri ve tarihi aşka yumuşak yaklaşımıyla bilinen Bridgerton’ın son beş yılda neredeyse 5.000 yerel işletmeyi desteklediğini söylüyor.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 3

Netflix tarafından şirket içinde hesaplanan rakamın, şu anda üçüncü sezonunun ikinci yarısına giren dizinin yapımına yönelik hem doğrudan hem de dolaylı harcamalardan oluştuğu anlaşılıyor.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 4

Dizi Londra'nın Mayfair kentinde geçmesine rağmen Bath, Londra ve Surrey gibi yerlerde çekiliyor.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 5

Bridgerton yapım şirketi Shondaland'ın kurucusu olan yönetici yapımcı Shonda Rhimes, dizinin başarısının onuruna Cuma günü Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 6

54 yaşındaki yapımcı, “Gösterilerin Birleşik Krallık ekonomisi üzerinde de sarsıcı bir etkisi oldu; ekonomiyi son beş yılda çeyrek milyar pound artırdı ve binlerce iş ve işletmeyi destekledi.” dedi.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 7

İlk gösterimi 2020'de yapılan dizi, Amerikalı yazar Julia Quinn'in yazdığı sekiz kitaplık seriden uyarlanıyor.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 8

Dizinin son olarak 3. sezonu yayınlandı.

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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 9
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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 10
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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 11
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Ünlü dizi ekonomiye 11 milyar TL’lik katkı sağladı 12
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