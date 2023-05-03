Ünlü dizide ‘ampülü söndür’ mesajı

Ekranların sevilerek izlenen ‘Aile’ dizisinde Leyla Soykan’ın çocuğuyla olan ‘ampül’ sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü dizide ‘ampülü söndür’ mesajı

Editör: Bengü Zorlu

Leyla karakterine hayat veren Canan Ergüder’in dizideki çocuğuyla çekilen sahnesinde yanan ampülü çıkarıp, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" demesi dikkat çekti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 9. bölümüyle ekranlara gelen Aile dizisinin ampül sahnesi izleyenlere 'seçim mesajı mı?' sorusunu sordurttu.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi Aile, yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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