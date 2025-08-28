Ünlü Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan şaşırtan açıklama! ”SMA’lı çocuk görünce üzülmüyorum, çünkü..."

-Melisa Duygun- Özel Haber



SMA, emekleme, yürüme, dik oturma, baş hareketlerini kontrol etme yeteneğini etkileyen, nadir görülen genetik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Doç. Dr. Yavuz Dizdar SMA’lı çocuklar için yapılan yardım kampanyaları hakkında; “SMA’lı çocuklar diye bir mevzu var. Şehrin meydanlarına kendiliğinden konuşan kutular koydular. Olay vicdani dejenerasyona kadar gitti. SMA’lı çocuk gördüğüm zaman veya metronun içinde melodika çalıp dolaşan çocuk gördüğümde herhangi bir şeye üzülmez hale geldim. İçimde herhangi bir empati hissi de oluşturmuyor. Bizi artık sabrımızı sınıyorlar diye düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.



“HERKESİN DOLAŞMA SAATLERİ BELLİ”



Dizdar; “Her gün Balta Limanı’na giden çocuğu annesi en az 5 yıldır “Çocuğum Balta Limanı’nda kemik tedavisi görmektedir” diye metroda dolaştırıyor. Herkesin dolaşma saatleri belli. Bu bir sınanma. 1984’ün bir değişik versiyonunu yaşıyoruz” dedi.



“SMA İLE İLGİLİ ÇOK ARAŞTIRDIM AMA BİR VERİ BULAMADIM”





Hastalığın tedavisine ilişkin elle tutulur bir veri bulamadığını söyleyen Ünlü Onkolog Dizdar; “Vicdanla ilgili kavramı eğer kaybederseniz onu yerine bir daha konması o kadar kolay değil. SMA ile ilgili çok fazla araştırma yaptım ama elle tutulur bir data (veri) bulamadım. Benden SMA’lı çocuklar için Instagram üzerinden yayın yapmamı isteyen SMA yakınları oldu. O aile yakınlarına bana bu konuda konuşabileceğim bir uzman doktor bağlayın dedim. Bu hastalık neymiş bulunmayan bu kadar pahalı ilacı diye soracaktım ama hiçbiri geri dönmedi. Para kutusunu çalmasınlar diye başında duran insan dışında ben SMA’lı çocuğun kendisine dair hiçbir şey görmüyorum” şeklinde konuştu.







“HASTALIKLARIN BİR KISMI YALANDAN ARTIYOR”



Beslenme ile hastalıkları ilişkilendiren Doç. Dr. Yavuz Dizdar; “Bütün hastalıklar artıyor ülkemizde. Herhangi bir kan da anormallik görünce doktorlar Lösemi olabilir diyor. Bunların bir kısmı da yalandan artıyor. Hastalıkların artması insan için uygun olmayan yaşam ortamlarının yaygınlaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Bunun içinde beslenme var, iklim de bir yere kadar etkiliyor. Ama esas faktör beslenmeden geçiyor” ifadelerini kullandı.



“VERİLEN TANILARDAN TEDİRGİNİM”



İnsanların zaman için de morfolojilerinin değiştiğine dikkat çeken Dizdar; “Biz bir şeylerin bizleri zehirlediğini düşünüyoruz ama bir şey eksik kalıyor mu diye hiç düşünmüyoruz. Bir şeyin eksikliğini bizde kansere veya kanser benzeri bir tabloya yaratırsa bu kadar kısa sürede büyük bir değişikliği algılayabilecek kalitede patolog yok. Ben kliniğin içinde kalmak için hastanede yaşamak zorundayım. Gözlem yapmak önemli. Ben verilen tanılardan tedirginim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanların tiplerine baktığımızda insanların tipleri, morfolojileri değişti. Bu kadar estetiğin bir şeyi tetiklemiyor olması düşüncesi aslında saçma. Niye tetiklemesin?” diyerek ifade etti.



“SİGARANIN ÜZERİNE KOYULAN RESİMLER TACİZDİR”



Sigaranın içeriğine ilişkin vurucu açıklamalar yapan Ünlü Doktor Dizdar; “Uzun süre sigara içmiş birinin bırakması durumunda vücudunun azması diye bir şey söz konusu. Biz nikotin diye tutturmuşuz. Fakat sonuçta bu bir karışım, yaygın olarak maruz kaldığımız bir karışım. Hayatınızdan düşünün ki sizi rahatsız eden ama derlenip toplanmanıza neden olan bir unsur bir anda ortadan kalktı? Ne yapacaksınız, yayılırsınız. Bir dış etken sabit zararlı olsa bile ortadan kalktığında insan vücudu ne yapacağını bilemez. Ben bunun örneğini çok gördüm. Sigaranın üzerine koyulan resimler taciz, mobbingdir. Üzerine öldürür, kısır bırakır, zarar verir, hasta eder diye yazıyorsunuz. Hepsini anlıyorum ama akciğeri görünen, dişleri dökülmüş fotoğrafları anlamıyorum. O zaman biz de şehrin belli merkezlerine musallah taşları ve tabut koyalım. Hayat zaten ölümlü. Her tabutu gördüğünüzde belki çalmamanız, yalan söylemeniz bunun belki öbür tarafta bicehennem olacağını aklınıza getirirsiniz. Düzgün insanlarolarak davranırsınız. Bu durum onların hoşuna gider mi diye sorarsanız kesinlikle hoşlarına gitmeyecektir. Etrafa tabut koymam taciz olarak kabul edilecek ama sigara paketlerinin üzerine bunların koyulması da tacizdir. Bunu yapamazsınız. Normalde bu insan haklarına aykırıdır. Metro, Marmaray’da “Evladım hasta, yardım istiyorum” şeklinde bile bile ve banttan okunan SMA yazıları ne kadar rahatsız ediciyse bu da o kadar rahatsız edici. İnsanlar ilk o resimler konulduğunda biraz rahatsız oldular. Sonra alıştılar, artık görmüyorlar” dedi.



“ŞANSA YAŞIYORUZ”



Öte yandan Dizdar tarım ilaçlarına dikkat çekerek; “Hayatımıza o kadar çok kimyasal sokmuşlar ki sigara bunların içinde maalesef kenarda kalır oldu. Koruyucu maddeler, boyalar, makyaj malzemeleri bunların hiçbirinin bütününü test etmeniz mümkün değil. En büyük değişiklik tarım ilaçları. Deli gibi tarım ilaçları kullanıyorlar. 5 yıl önce insanlar ıspanak zehirlenmesinden öldü. Ülke çapında bir olaydı. Bana bakıp nasıl açıklayacağız diye soruyorlardı. Kusura bakmayın Ispanak zehirleyebilecek bir şey değil. Ispanak olarak önüne gelse anlayacağım ama ele alınıp yapılmış bir ıspanak. Dolayısıyla demek ki birisi yanlış ilaç atmış, yanlış hasat yapılmış. Maalesef bunu ayırt edemeyiz. Şansa yaşıyoruz.” şeklinde uyarılarda bulundu.