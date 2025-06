Ünlü doktor Savan Günay evinde ölü bulunmuştu: Arkadaşıyla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı

Ünlü doktor Savan Günay, yakın çevresine sürekli takip edildiğine yönelik dertler yanıyordu. Arkadaşlarına tehdit edildiğini ve mahkemelik olduğunu söyleyen Savan Günay’ın birlikte çalışmalar yaptığı yakın arkadaşı Mustafa Yücel’in de dağ evine giderken kaza yaparak şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. İkisi de Eskişehir’de yaşıyordu ve ikisi de sır dolu ölümle ortadan kayboldu.

GÜNAY, 'BANA YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR' DEMİŞTİ

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü doktorun x hesabında yüz binden fazla takipçisi vardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Uzmanı emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın yaklaşık bir ay önce x hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE"

Savan, "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum . Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim. Sevgili meslektaşlarım Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Diğer paylaşımlarında da açık açık tehdit edildiği vurguladı. Günay, bir başka paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Savcılığa gidecekmişim Can güvenliğim tehlikede diye Kardeşim zaten bütün sosyal medyalarda bunu paylaşıyorum oraya gidip imza atmakla olmuyor. Eğer siz devletseniz beni korumak zorundasınız beyanat esastır yaklaşık burada 150.000 civarında kardeşim görecek bunu diğer mecralarda da. Görecekler Savcılığa gidip beni öldüreceklermiş demek sizin işiniz olsun bundan sonra başıma ne gelirse benim devletimin savcıları bundan sorumludur. Konu kapanmıştır."

“ŞAİBELİ, ŞÜPHELİ SORU ÇOK RASTLANTI MI?”

Doktorla sık iletişimde olan Ali Osman Önder isimli gazeteci ise x hesabından şunları paylaştı:

“Bu da burada dursun! Mustafa Yücel ve Dr. Savan Günay. Her ikisi de Eskişehir’deydi.. Her ikisi de aynı yapıyla davalıktı. Her ikisi de tehdit edildiğini söylüyordu. Her ikisi de arkadaştı. Her ikisi de sık sık Kanser ile ilgili çalışması olduğunu söylüyordu. Her ikisi de 1'er yıl arayla biri Trafik Kazasında park halindeki iş makinesinin altına girdi öldü, biri de önceki günlerde evinde ölü bulundu. Birinin hattı açık olduğu halde kazanın hemen akabinde "aradığınız numara kullanılmamakta" diyordu. Aksine hat açıktı. Şaibeli, şüpheli soru çok. Rastlantı mı? Bilemiyoruz. Ama her ikisinin de ölümü şüpheli..”

MUSTAFA SAVAN GÜNAY NASIL ÖLDÜ?

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yalnız yaşayan emekli doktordan Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden 3 gün haber alamadı. Bunu üzerine eve giden ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Günay’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA YÜCEL NASIL ÖLDÜ?

Mustafa Yücel'in kullandığı 26 UC 793 plakalı kamyonet, park halindeki ekskavatöre arkadan çarptı. Kazada sürücü Yücel ile kızı Nisa Yücel hayatını kaybederken diğer kızı ve eşi de yaralanmıştı.

YÜCEL, DANA DİLİYLE PROFESÖRÜ TEHDİT ETMİŞ

Kazada yaşamını yitiren Mustafa Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği ortaya çıktı. Yücel, ‘tehdit’ suçundan 4,5 yıl ‘ısrarlı takip’ suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5,5 yıl hapse çarptırılmıştı.

