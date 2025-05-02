Ünlü dönerciden kötü haber! 3 ay mühlet verildi

Mahkeme, şirketin talebini kabul ederek 18 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Uzun yıllardır Bursa’da faaliyet gösteren ve bölgenin tanınmış lezzet duraklarından biri olan Yusuf Et Çelik Döner, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Bu süreçte şirketin iflasını önlemeye ve mali dengesini yeniden kurmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

ŞUBELERİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konkordato ilanının ardından, şirketin geleceğine dair belirsizlikler gündeme geldi. Zincire bağlı bazı şubelerin kapatılabileceği ihtimali konuşulurken, firmanın kalıcı olarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği geçici mühlet süresinin sonunda netlik kazanacak. Bu dönemde mali yapılandırma çalışmalarının yanı sıra alacaklılarla uzlaşma çabaları da ön planda olacak.

MAHKEME KARARIYLA MAL VARLIKLARINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Verilen geçici mühlet kararı kapsamında, şirketin ve ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı. Ayrıca, Yusuf Et Çelik Döner mahkemeden izin almaksızın rehin veremeyecek, kefil olamayacak ve ekipman devri ya da bağış gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.

HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ ASKIYA ALINDI

İcra ve İflas Kanunu doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, şirkete yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri durduruldu. 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu çerçevesinde yürütülen tahsilat işlemleri de geçici olarak askıya alındı. Geçici mühlet süresi boyunca şirkete karşı yeni bir icra takibi başlatılamayacak.

ALACAKLILARA YASAL İTİRAZ HAKKI TANINDI

Konkordato süreciyle birlikte, şirkette alacağı bulunan kişi ve kuruluşlara yedi gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz etme hakkı verildi. Ancak bu itirazların dikkate alınabilmesi için, konkordato koşullarının oluşmadığını gösteren somut belgelerle desteklenmesi gerekiyor.

ÜÇ AYLIK SÜREÇ KRİTİK ROL OYNAYACAK

Yusuf Et Çelik Döner’in geçici mühlet süreci, şirketin geleceği açısından kritik bir dönemeç olacak. Önümüzdeki üç ay içinde hazırlanacak mali raporlar ve sunulacak iyileştirme planları doğrultusunda, şirketin iflastan kurtulup faaliyetlerine devam edip edemeyeceği belirlenecek.