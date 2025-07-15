Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, hayatını kaybetti. Vefat haberini yazar Yekta Kopan açıkladı.

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen görevlerini yapan Pınar Kür'ün hayatını kaybettiğini yazar Yekta Kopan açıkladı.

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"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Ünlü yazar Yekta Kopan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pınar Kür'ün hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

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PINAR KÜR KİMDİR?

15 Nisan 1943 yılında Bursa’da dünyaya gelen Pınar Kür’ün annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi.

82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Kür, Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştı. Ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktorasını bitirmişti.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı görevine getirilmişti. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

Oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden babası gibi oyuncu olan oğlu Emrah Kolukısa dünyaya geldi.

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