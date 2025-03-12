Ünlü ekonomi yazarı köşesinde duyurdu! Zamlı bayram ikramiyesini kimlerin alamayacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ünlü ekonomi yazarı köşesinde duyurdu! Zamlı bayram ikramiyesini kimlerin alamayacağını açıkladı

Noyan Doğan, emeklilere kötü haberi verdi. Doğan bayram ikramiyesinde kimlerin yararlanamayacağını köşesinde yazdı.

Açlık sınırı altında maaşla geçimlerini sürdüren milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesine bin liralık artış yapıldığı açıklanmıştı. 3 bin TL olan ikramiye 4 bin TL’ye çıkarıldı. İkramiyeye ilişkin detaylarda merak edilmeye şimdiden başlandı. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, zamlı bayram ikramiyesini kimlerin alıp, almayacağını köşe yazısında açıkladı. Doğan, “Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek” dedi.

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BAYRAM İKRAMİYESİNDE BİLİNMEYEN DETAYLAR…

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, ‘bugünkü Kimler nasıl yararlanacak... İşte bayram ikramiyesinin detayları’ başlıklı köşe yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, ikramiyeye ilişkin, kimlerin alıp veya almayacağını açıkladı. Doğan, yazısında şunları dile getirdi;

“Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4.000 lira ikramiye alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

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“ÖZEL SANDIKLARDAN EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEK”

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.

Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı’ndaki 4 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar, Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.

Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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