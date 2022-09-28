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Ekonominin güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz bombayı patlattı. Asgari ücrete yapılacak seçim zammının ne kadar olacağını açıkladı

Ünlü ekonomi yazarında asgari ücret tahmini. En düşük maaş ne kadar olacak. Ünlü ekonomi yazarı Şeref Oğuz, asgari ücrete yüzde 80 oranında zam gelebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:32
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Ünlü ekonomi yazarında asgari ücrete yapılacak seçim zammını açıkladı. Şeref Oğuz asgari ücret bombasını patlattı

Ekonominin güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz bombayı patlattı. Asgari ücrete yapılacak seçim zammının ne kadar olacağını açıkladı
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Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, asgari ücrete yüzde 80 oranında zam gelebileceğini söyledi. Şeref Oğuz'un işaret ettiği rakam gerçek olursa, en düşük maaş 9900 lira olacak. 

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugünkü köşe yazısının “Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek” başlıklı kısmında şunları kaydetti:

“Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…

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Toprak
28.09.2022 11:09
Asgari ücrete %80 yapıldığında kamuda çalışanların maaşlarına da %80 zam yapılacak mı? Yoksa tüm kamu çalışanları asgari ücretin azcık üzerinde maaş alarak asgari ücret almıyormuş mu görünecek?  
 
Hep kendi mi kandırılacak ...
28.09.2022 11:06
Koyunları kuzuları kandırıyor !  
 
Fakir halkı daha da yakacaklar !
28.09.2022 11:04
Her şeye en az ne kadar zam gelecek onu açıklamış ...  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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