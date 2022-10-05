Selçuk Geçer'den olay yaratacak dolar iddiası

Milli Gazete'nin haberine göre, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında doların 10 TL'ye düşüp 6 ay içerisinde tekrar 18 Türk Lirası'na yükselmesini değerlendiren Geçer, korkutan bir yorumda da bulundu.

Tecrübeli ekonomist, şu ifadeleri kullandı:

"Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20- 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.50 liraya çıktı."

Selçuk Geçer'in dolara dair son sözleri ise bomba etkisi yarattı. Geçer açıklamasında, "1-2 saatlik olay. 1 saatte dolar 30 lirayı görebilir. Hazırlıklı olun. Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum. Elinizdekilerden olmayın. İlerde çok pişman olursunuz" diye konuştu.