Ünlü ekonomist 8 ay sonra altının rekor kıracağı rakamı açıkladı. Yastık altında olan köşeyi dönecek

Altın fiyatları, Çin-ABD gerilimlerinin etkisiyle hızla yükseliyor. Ons altın, tarihin en yüksek seviyesi olan 3.389 dolara ulaşırken, gram altın serbest piyasada 4.162 TL’den işlem görüyor. Küresel piyasalarda belirsizliklerin artması, altına olan talebi güçlendiriyor.

Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, gram altının yıl sonuna kadar 4.700 TL ile 5.300 TL arasında seyredebileceğini belirtti. Eryılmaz, sene sonu dolar TL beklentisinin de 43 TL civarında olduğu ifade etti.

BANKALARIN TAHMİNİ YÜKSELDİ

Uluslararası finans devleri, altın fiyatları için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. UBS 3.500 dolar, Goldman Sachs 3.700 dolar, Commerzbank 3.000 dolar, Deutsche Bank 3.139 dolar, HSBC 3.015 dolar ve Bank of America 3.063 dolar öngördü. Bu revizyonlar, altının güvenli liman özelliğinin altını çiziyor.

ALTIN GÜÇLENİYOR

Eryılmaz, Trump’ın belirsiz ve sert politikalarının altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını ifade etti. Ons altında 3.300-3.500 dolar aralığını bekleyen ekonomist, Trump’ın tarifeleri sürdürmesi halinde 3.750 doların bile görülebileceğini söyledi. Dolar/TL kuru için yıl sonu tahmini ise 43 TL.

Eryılmaz, bu hafta altın fiyatlarında satış baskısı olabileceği konusunda uyardı. Trump’ın Çin’e yönelik olumlu açıklamalarının etkisiyle küçük bir düzeltme beklense de, bu hareketin sağlıklı bir dinlenme olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

BU HAFTAYA DİKKAT

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için her geri çekilmenin alım fırsatı sunduğunu vurgulayan Eryılmaz, portföyde altın ağırlığının dengeli olması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu hafta temkinli olunmasını önerdi.



Altın, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve enflasyon korkuları, talebi destekliyor. Piyasalar, Trump’ın politikalarının küresel ekonomiye etkilerini yakından izliyor.