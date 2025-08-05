Ünlü ekonomist açıkladı: Bütün emeklilerin maaşında ciddi artış olabilir!

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre temmuz ayında aylık bazda yüzde 2.06 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK’e yönelik eleştiriler yeniden gündemde ekonomist ve sosyal güvenlik uzmanı ve mali müşaviri Murat Bal, TÜİK’in enflasyon oranlarını düşük açıklaması ve veri sepetini kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle açılan davanın emekliler için belirleyici olabileceğini söyledi. Bal, davanın kazanılması durumunda milyonlarca emeklinin maaşında ciddi artış yaşanabileceğini belirtti.

Murat Bal

Bal, TÜİK’in hesaplama yöntemini telif hakkı kapsamında değerlendirerek kamuoyuna açıklamaktan kaçındığını söyledi. Aynı zamanda kurumun “sadece oran açıklarım, zam benim sorumluluğumda değil” şeklindeki savunmasını, gerçek hayatla bağdaşmayan bir yaklaşım olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

Artık halkımızın diline yerleşmiş TÜİK enflasyonu şeklinde yerleşmiş bir tabir var. TÜİK'le alakalı olan mevzuda ben birebir yaşadığımız gerçek bir örnekten yola çıkarak konuyu anlatacağım. Şu anda TÜİK'e karşı açılan bir dava var. TÜİK'in enflasyon oranlarını düşük açıklaması, enflasyonu oranlarını açıklarken kendisi sepetini açıklamaması gibi sebeplerle açılan bir dava var. Eğer bu dava kazanılırsa bütün emeklilerin maaşlarında çok ciddi manada bir artış olabilir. Davanın ben sosyal güvenlik müşaviriyim. Bunu şundan dolayı anlatıyorum, TÜİK'in verdiği cevabı ben size söylemek istiyorum. TÜİK diyor ki, “ben sadece oran açıklıyorum, zammı ben yapmıyorum. Hükümet yapıyor, o benim sorumluluğumda değil” diyor. Yani diyor ki ben sadece oran açıklıyorum. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor. İkinci olarak TÜİK bu oranı bulmak için yaptığı çalışmayı telif eseri sayıyor. Yani bir sanatçının bir eser yazdığını düşünün. Bir şarkı yazdığını düşünün. Yani bunu ister söyler, istediğine verir, o okur. Ötekine vermez, o okuyamaz. Bunun gibi düşünün telife tabi şey olduğu için bunu bildirmek zorunda olmadığını söylüyor. Yani verilen cevapların ne kadar gerçek hayattan kopuk olduğunu, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu sizlerin takdirde bırakıyorum. Durum maalesef ki böyle.