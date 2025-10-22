Ekonomist Enes Özkan, altında yaşanan sert düşüşün ardından yaptığı açıklamada, bu geri çekilmenin teknik bir düzeltme olduğunu belirtti. “Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, altın da 10 haftadır aralıksız artıyordu. Bu düşüş, sağlıklı bir dinlenme” diyen Özkan, yatırımcı psikolojisinin bu tür hareketlerde belirleyici olduğunu belirtti.

Özkan, “Trene geç kalan yatırımcılar için bu tür geri çekilmeler fırsat yaratır. Bu bir manipülasyon değil, piyasanın doğal işleyişidir” ifadelerini kullandı. Orta vadede altının yeniden güç kazanacağını öngören Özkan, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini ve doların rezerv para özelliğinin zayıfladığını hatırlattı.

DÜŞÜŞ SINIRLI KALABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlü dolar istemediğini, bunun da altını destekleyen bir unsur olduğunu belirten Özkan, jeopolitik risklerin sürdüğü 2026 yılı boyunca altının değer kazanmaya devam edebileceğini söyledi. “Düşüş sınırlı kalabilir, yükseliş daha dengeli ama yine güçlü olabilir” diyerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Ekonomist Enes Özkan, şöyle konuştu:

Hiçbir şeyin sonsuza kadar yükselmeyeceği, hiçbir şeyin de sonsuza kadar düşmeyeceği bir şey aslında piyasadan şey altın da zaten şu güne kadar neredeyse işte 10 haftadır hiç düşmeden tamamen artışla devam ediyordu. Bunun uzun vadede artışına da devam edebilmesi için de ayrıca bazı dinlenmeler yaşaması gerekiyor. Adına geri çekilme, düzeltme, dinlenme adına ne derseniz, bunların yaşanması gerekiyor ki daha sağlıklı bir şekilde aslında gücünü toparlayarak yeniden piyasaya yeni oyuncuları katabilerek devam etsin. Bir şeyin fiyatı böyle sürekli artıyorsa bir yerden sonra ilk başta insanlar acaba ben bunu kaçırıyor muyum hissine kapılır ve trene atlamaya çalışır. Ama o tren artık çok uzaklaştıysa yani sürekli artıyorsa ve geç olduğunu düşünüyorsa artık buna katılmak için artık o tren çok uzaklaşmıştır ve ona atlayamaz. Onun için bazı durumlarda piyasada bu ürün bazında da olabilir, piyasa bazında da olabilir ve geri çekilme yaşanır. Aslında dışarıda kalan, geride kalan insanların o trene tekrar atlayabilmesi fırsatı yaratılır. Bu yaratılır, yapılır, edilir diyorum ama bunu bir kişi grup yapmıyor. Yanlış anlamasın, bir manipülasyon veya işte komplo teorisinden bahsetmiyorum. Bu piyasanın psikolojisiyle ilgili, yatırımcı psikolojisiyle ilgili bir şeydir. Bu satıcı, alıcı tarafında böyle işler, satıcı tarafında da artık çok yükseldi. Biraz kar realize edeyim açısından işler. Bu ikisi buluştuğunda da bir geri çekilme yaratılır.

TRUMP GÜÇLÜ BİR DOLAR İSTEMİYOR

Ben orta vadede altının yani önümüzdeki sene içerisinde de gene güçlü kalacağını, yükselişini devam ettirebileceğini öngörüyorum. Böyle bir tahminde bulunuyorum. Çünkü burada sadece bireylerin altın tasarrufundan vesaire bahsetmiyoruz. Merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinden bahsediyoruz. Amerika'nın doların rezerv para birimi olması özelliğini zayıflatmak istemesinden bahsediyoruz. Trump güçlü bir dolar istemiyor. Adam ülkesindeki üretimi canlandırmak, iç tüketimi canlandırmak, ithalatı azaltmak istiyor. Onun için doların değerinin olabildiğince düşmesini, düşük kalmasını istiyor. Bu da doların rezerv para birimi özelliğini azaltan bir noktaya getiriyor ve orada da altın ön plana çıkıyor. Hem ABD tahvilleri hem dolar rezerv para özelliklerini ve bunun türevleri özelliklerini kaybedince altın orada ön plana çıkıyor ve buna eşlik eden bir dolu zaten jeopolitik sorun var dünyada ve bunlar 2026 içerisinde de kolay kolay çözülecek gibi gelmediği için ben buna bir düzeltme gözüyle bakıyorum. Düşüşün sınırlı kalabileceği, yükselişin belki son yaşadığımız 2 ay kadar olmasa da yine güçlü bir şekilde olmasa da yine devam edebileceği bir dönem bizi bekliyor.