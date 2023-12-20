Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı

Döviz kurunda yükseliş devam ederken, ekonomistlerden gelecek yıl için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.
Son olarak, Finans dünyasının yakından takip ettiği ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada, 2024’ün sonunda doların kaç lira olacağını açıkladı.
Yatırımcıları uyaran Yeşilada, doların 2023'ün sonlarına doğru 30 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini açıklarken, gelecek yıl için de tahminlerde bulundu.
Yeşilada, 2024’te ise doların 39 TL civarında seyredeceğini ifade etti ve yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yeşilada, katıldığı bir YouTube kanalında, Türkiye'nin enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurlarıyla mücadele etmeye devam ettiği, dolaysıyla doların yükseliş eğilimini sürdürebileceğinin altı çizdi.
Yeşilada açıklamasının devamında, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın yönettiği Türk Lirası politikalarıyla, TL’nin değer kazanmasının zor olduğunu belirtti.
Yeşilada, "Bu yıl sonunda Dolar/TL'nin 30 seviyelerine çekileceğini, 2024 sonunda ise 40 TL'yi aşmayarak 39 TL civarında kalacağını düşünüyorum" dedi.