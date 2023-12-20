Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada, tarih verip uyardı! 2024’ün sonunda doların kaç lira olacağını açıkladı.
1/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 1

Döviz kurunda yükseliş devam ederken, ekonomistlerden gelecek yıl için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

2/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 2

Son olarak, Finans dünyasının yakından takip ettiği ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada, 2024’ün sonunda doların kaç lira olacağını açıkladı.

3/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 3

Yatırımcıları uyaran Yeşilada, doların 2023'ün sonlarına doğru 30 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini açıklarken, gelecek yıl için de tahminlerde bulundu.

4/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 4

Yeşilada, 2024’te ise doların 39 TL civarında seyredeceğini ifade etti ve yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

5/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 5

Yeşilada, katıldığı bir YouTube kanalında, Türkiye'nin enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurlarıyla mücadele etmeye devam ettiği, dolaysıyla doların yükseliş eğilimini sürdürebileceğinin altı çizdi.

6/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 6

Yeşilada açıklamasının devamında, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın yönettiği Türk Lirası politikalarıyla, TL’nin değer kazanmasının zor olduğunu belirtti.

7/7
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada doların 2024’te göreceği zirveyi açıkladı 7

Yeşilada, "Bu yıl sonunda Dolar/TL'nin 30 seviyelerine çekileceğini, 2024 sonunda ise 40 TL'yi aşmayarak 39 TL civarında kalacağını düşünüyorum" dedi.

İlgili Haberler
'Türkiye çöküşün eşiğinde.' Dünyaca ünlü ekonomist kara haberi verdi
Dolar euru güne yükselişle başladı
Mehmet Şimşek’i kara kara düşündürecek rapor sızdı
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Asgari ücret toplantısında masaya gelecek rakam ve zam oranın şifresi çözüldü
Asgari ücret toplantısında masaya gelecek rakam ve zam oranın şifresi çözüldü
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı
Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı
Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı. Düşüşe geçen altın için tüyoyu verdi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı. Düşüşe geçen altın için tüyoyu verdi
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak
ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak