Atilla Yeşilada ekonomide yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. O zaman Türkiye'de oyun biter diyerek uyardı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

“ABD’DEN YENİ YAPTIRIM GELEBİLİR”

Kendi Youtube kanalı üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendiren Atilla Yeşilada, Türkiye’nin yeni bir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD topa girerse Türkiye ekonomisinde çok büyük kırılmalar olacağını belirten Atilla Yeşilada bekleyen tehlikeyi analiz etti. Olası bir yaptırım dalgasında piyasadaki yıkımın büyük olacağını belirten Yeşilada ''O zaman Türkiye'de oyun biter'' dedi.

'Türkiye, Yine Yaptırım Tehdidi Altında!' başlıklı bir video yayımlarken şu ifadeleri kullandı:

''Yaptırım tehdidi var mı? Bence gerçekten var. Ankara'nın bilinçli olarak Rusya yaptırımlarını deleceğini sanmıyorum ancak özek sektör daha önce de basiretini ispatlamıştı. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız.”

“TÜRKİYE’DE OYUN BİTER”

ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili 'ele vurma' şeklinde yaptırımlar olabileceğini belirten Yeşilada, ABD’nin Türkiye'nin dış borç aldığı bankalara 'Bunların borçlarını yenilemeyin' talimatı verebileceğini söyledi.

Böyle bir senaryoda Türkiye’nin ya temerrüde düşeceğini yani borcunu ödeyemeyecek hale geleceğini ya da çok büyük bir dolar şoku yaşanacağını öne süren Yeşilada “O zaman da Türkiye'de zaten oyun biter” ifadelerini kullandı.