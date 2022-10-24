Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Parazitanaliz'de yazmış olduğu bir yazıyla seçim sonrasına işaret etti.

Anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önde olmasına rağmen Erdoğan’ın "seçim kazanma ustası" olduğunu belirten Yeşilada, "AKP seçimi kazanırsa ne olur” sorusuna dair ilginç iddialarda bulundu.

FÖŞ ne diyor? Erdoğan başkan, AKP-MHP TBMM çoğunluğunu sağlarsa olacaklar

-İran benzeri uzun soluklu protestolar gözlenebilir.

-Ekonomide İslami, katılım ya da faizsiz bankacılık dönemi başlar.

-Yüksek bütçe açıkları sürer, çünkü Erdoğan 2024 yılında belediye seçimlerini de kazanmak ister.

-KK ve Akşener hapse yollanabilir, ya da siyasetten men edilir.

-CHP kontrolündeki büyükşehir belediyelerine kayyım atanır.

-Ekonomi merkezileşir, yani eski Sovyet türü bir kontrol ve kumanda ekonomisine döneriz.

-Türkiye geri dönülmesi zor biçimde yüzünü Çin-Rusya ittifakına doğru çevirir.

-Vadesi gelen dış kredilerin yenilenmemesi sonucu (sermaye kontrolleri ilan edilse dahi) başlayacak spot döviz talebi ile ödemeler dengesi krizi kaçınılmaz olur.

-2024 yerel seçimleri öncesi Erdoğan’ın oy kazanmak için Batı’yla ipleri tümden koparması, ya da Ege veya Suriye’de çok pahalı serüvenler araması olasılığı yükselir.