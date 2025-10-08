Altın piyasalarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Ons altın, tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak küresel piyasalarda dikkat çekti. Türkiye’de ise gram altın Kapalıçarşı’da 5 bin 500 TL, çeyrek altın 9 bin 500 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvelerini test etti.

Yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen milyonlarca vatandaşın güvenli limanı altın, son dönemde durdurulamaz bir yükseliş trendinde. Ancak, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada’dan yatırımcıları tedirgin eden bir uyarı geldi. "Mesele Ekonomi" programında konuşan Yeşilada, altın fiyatlarındaki bu kontrolsüz yükselişin sürdürülebilir olmadığını yakın bir zamanda tersine döneceği uyarısında bulundu.

Altındaki artışın ardında “gerçekçi” bir neden bulunmadığını vurgulayan Yeşilada, piyasada bir balon oluştuğunu ve bu balonun yakın zamanda patlayacağını ifade etti. Mevcut seviyelerden altın almanın riskli bir tercih olduğunu savunan uzman, yatırımcılara kar realizasyonuna geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yeşilada, “Ons altın dolar bazında yüzde 35-40 prim yaptı. Artık balon tehlikeli bir boyuta ulaştı. Kesinlikle yeni alım yapmayın, mevcut yatırımlarınızı gözden geçirin” dedi. Peki, altın fiyatları daha ne kadar yükselebilir? Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin altını kısa vadede desteklese de, uzun vadede sert bir düzeltme riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Yeşilada, fiyatların yakın zamanda düşüşe geçebileceğini öngörerek, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, küçük yatırımcılardan büyük fonlara kadar herkesin radarında. Ancak uzmanlar, bu seviyelerde alım yapmanın yüksek risk taşıdığını vurguluyor.