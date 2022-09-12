Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu

Ünlü ekonomist Barış Soydan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’IN DOLAR PLANI

AKP iktidarın bütün hedefinin Merkez Bankası rezervleriyle seçim odaklı doları kontrol altında tutmak olduğunu anlatan Soydan “AKP'nin seçim odaklı planı rezerv satışlarıyla doları kontrol altında tutarak seçime gitmek olacak. Rusya gibi ülkelerden gelen parayla seçime kadar doları tutmaya çalışacaklar" dedi.” İfadelerini kullandı.

ÖDEME KRİZİ YAŞANABİLİR

Gelişen ülkelerden Türkiye’ye gelen döviz akışının kesilmesi halinde bir ödemeler krizi yaşanabileceğini belirten Soydan AKP’nin bu sıkıntıyı da bankaların sırtına yüklemeye çalıştığını belirtti.

Ekonomist Soydan şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde gelişen ülkelere para akışı kesilirse, Türkiye'nin bu borcu ödeyememe krizi ortaya çıkabilir. Ancak, AKP'nin ekonomiyle ilgili bir diğer adımı bankalara gönderdiği yazıyla, 'bütün döviz borcunuzu yenileyin' demesi. Yani bu borcun kapatılmasını istemiyor. Kısacası bu adımla Türkiye'den döviz çıkmayarak bu işin yükün bankaların sırtına yüklemeye çalışması olacak"