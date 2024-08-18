Ünlü ekonomist bombayı patlattı. Eylülde rekora koşacak

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ABD’de resesyon kaygıları ve FED'in faiz indirimi sinyali vermemesi piyasalarda geçen hafta satışları sertleştirdi.

Para piyasalarındaki dengeler bir aşağı bir yukarı doğru hareket ederken, yatırımcılar da varlıklarını nasıl değerlendireceklerini kara kara düşünmeye başladı.

Milyonlarca yatırımcı farklı yatırım araçları için piyasa keşfine çıkmışken, ekonomistlerin analizlerine de dikkat çeker hale geldi. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılar için önemli bir bilgi paylaştı.

Kaya, Resesyon endişeleri ve FED'in faiz politikaları nedeniyle yüzde 20 düşen bitcoinin ne zaman yeniden yükseleceğini tarih vererek açıkladı.