Ünlü ekonomist bombayı patlattı. Hazır olun rekora koşacak

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Ünlü ekonomist bombayı patlattı. Hazır olun rekora koşacak

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Tuna Kaya, o seviyeyi işaret ederek rekor için tarih verdi.

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